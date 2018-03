In uscita Sea of Thieves oggi 20 marzo per Xbox One e PC | disponibile un aggiornamento

optimaitalia

: In uscita #SeaofThieves oggi 20 marzo per #XboxOne e #PC: disponibile un aggiornamento 'bizzarro'… - OptiMagazine : In uscita #SeaofThieves oggi 20 marzo per #XboxOne e #PC: disponibile un aggiornamento 'bizzarro'… - TwitchTVGaming : RT @N36volpe1973: Sea of Thieves: Guarda il nuovo trailer ' Uscita il 20 Marzo 2018 ' -

(Di martedì 20 marzo 2018) Sea of, la nuova esclusiva Microsoft, esce(martedì 20) perOne e PC e rappresenta una delle esclusive di punta del colosso di Redmond per questo 2018. Il titolo permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura per i Sette Mari, indossando i panni di un pirata e connettendosi online per incontrare, collaborare o scontrarsi con altri giocatori. Per l'occasione, il team di Rare ha in serbo un piccoloday one davvero bizzarro, che non è assolutamente ciò che ci si potrebbe aspettare da un update valido nel giorno di lancio.In sostanza, l'day one di Sea ofè un oggetto speciale che susciterà l'ilarità dei giocatori, ma potrebbe anche risultare piacevole da indossare per tutti quegli utenti che vogliono crearsi un vero pirata, in tutto e per tutto: l'update altro non fa che aggiungere, nei negozi distribuiti nel mondo di ...