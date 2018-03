Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le elezioni europee' - Nuovo crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le elezioni europee' : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

Facebook e privacy - garante : problemi anche in UeE l'Antitrust americana ha avviato un'indagine : Sempre più pressioni su Zuckerberg da istituzioni e media dopo il caso Cambridge Analytica. Un ex dipendente dell'azienda di consulenza britannica svela alchimie e algoritmi per creare fake news "ad alto livello".

Facebook - Casa Bianca : tutelare privacy : 17.15 Il presidente Trump "ritiene che il diritto alla privacy degli americani dovrebbe essere tutelato". Lo ha detto un portavoce della Casa Bianca, dopo lo scandalo della Cambridge Analytica che sta coinvolgendo Facebook. La Casa Bianca sostiene le indagini federali: "Siamo lieti se il Congresso o altre agenzie vogliano esaminare il caso". Il titolo Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere il 5%. Il tonfo di ieri in Borsa è ...

Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Scandalo Facebook - Zuckerberg zitto - ora è convocato a Westminster. La Casa Bianca : proteggere la privacy : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...

Facebook - il garante Ue per la privacy Buttarelli : 'Problema per le elezioni europee' : Le elezioni europee dell'anno prossimo 'sono un importante test per tutti noi. Non siamo qui per allarmarvi, ma il problema è reale e urgente'. Così il garante Ue per la privacy Giovanni Buttarelli, ...

Facebook - ZUCKERBERG PERDE 5 MILIARDI/ Cambridge Analytica - crollo in Borsa : caos Big Data e privacy : Cambridge Analytica e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto ZUCKERBERG, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:23:00 GMT)

La società Cambridge Analytica e la privacy degli utenti Facebook : La popolare e affermata azienda specializzata in “big data” Cambridge Analytica è probabilmente coinvolta nella violazione della privacy di 50 milioni di utenti di Facebook. Questa intrusione è stata effettuata per influenzare in maniera occulta le elezioni in diverse nazioni europee e negli Stati Uniti. Inoltre, questa organizzazione sembra aver avuto un ruolo rilevante nella manipolazione dei voti relativi alla Brexit e alla elezione di Donald ...

WhatsApp e Facebook - privacy violata con lo scambio dei dati : bandita fino al 25 maggio : I responsabili dell'app più usata al mondo per le chat hanno dichiarato che la condivisione dei dati - sia per fini di sicurezza, sia per miglioramento del servizio e pubblicità - potrebbe avvenire ...

WHATSAPP E Facebook - NO A SCAMBIO DATI UTENTI/ Nessuna multa in cambio di garanzia della privacy : WHATSAPP e FACEBOOK, no a condivisione dei DATI degli UTENTI: Nessuna multa in cambio di garanzia della privacy. Il servizio di messaggistica ha firmato un accordo con ICO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:08:00 GMT)