Centrosinistra | nel crollo nazionale un barlume di speranza in provincia di Cuneo

Elezioni regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - Centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...

Regionali Lazio - Zingaretti vince nel Lazio con il 34% - Parisi al 29% - Lombardi al 27% : «Ora rigenerare il Centrosinistra» : Nel tracollo nazionale del centrosinistra un fortino resiste ed è la Regione Lazio: Nicola Zingaretti, alla guida di un'ampia coalizione che comprende anche LeU, vince e fa il bis, primo...

ELEZIONI / "Insieme" in campo per favorire l'unità del Centrosinistra che non si esaurisce nel PD : Le risposte date alla crisi globale - politica, economica, climatica e sociale - che ha colpito l'Italia e l'UE in questi anni, hanno destabilizzato la nostra democrazia e minato il benessere, l'...

Renzi : 'Impresentabili nel Centrosinistra? Bugie. La verità è che chi vota M5S nel Lazio vota un amico degli Spada' : 'Di Maio dice: anche il centrosinistra è pieno di impresentabili. E fa l'elenco di qualche nostro candidato che ha ricevuto avvisi di garanzia. Noi di solito facciamo finta di niente e non replichiamo ...

+Europa con Emma Bonino : «Portiamo avanti le nostre battaglie nel Centrosinistra» fotogallery : Così come c'è bisogno di più Europa e di sostenere l'idea degli Stati Uniti d'Europa perché chi pensa che potremmo fare a meno dell'Euro non capisce niente di economia. Insomma la lista +Europa si ...

Milano - Regionali 2018 : cambio di casacca nel giorno delle liste. Il caso Abagnale agita il Centrosinistra : Carmine Abagnale Poliziotto in pensione, con un passato di consigliere comunale in Forza Italia prima, Pdl poi, infine all'opposizione con gli alfaniani durante la giunta Pisapia. Trombato alle ultime ...

Elezioni 2018 - c'è anche Civica Popolare : 'Noi nel Centrosinistra - la Lega è pericolosa per l'Italia' : ... che ha dato i natali a Galileo Galilei, venga messa in discussione la scienza e si dia ascolto a bufale e complottisti'. E poi c'è la questione dell'alleanza con il Pd. In Umbria si è consumato lo ...

Il ministro Orlando : «Nel Centrosinistra inutili altre scissioni. Andiamo avanti» : Il Guardasigilli è deciso a non lasciare il Pd, ma afferma: «doveva essere tenuto maggiormente conto del pluralismo interno, anche per il bene del Pd»

Gli scontenti nel Pd guardano a Zingaretti - con Prodi federatore di Centrosinistra - : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida ... : "In questi anni la prospettiva della centralità della sfida ambientale si è molto rafforzata nel mondo", scrive. E via con gli esempi dei leader mondiali che, ad "eccezione di Trump, si sono mossi su ...

Ma gli scontenti nel Pd guardano a Nicola Zingaretti (con Prodi federatore di Centrosinistra) : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida nazionale : "Quello di Romano Prodi non è un endorsement a Renzi. Il professore si è semplicemente voluto porre come federatore del centrosinistra anche per la fase che verrà dopo il voto del 4 marzo". Nel Pd il partito del 5 marzo è già al lavoro. Al di fuori della ridotta Renziana del partito, i musi lunghi per 'l'operazione liste' non vanno via. Da queste parti si esaltano i toni critici del prof bolognese nei confronti ...

Lo scoop di Affari scuote il voto Un terremoto nel Centrosinistra Le parole di Prodi su Tg - quotidiani... : "Renzi lavora per l'unità del Centrosinistra, Grasso no". Lo scoop di Affaritaliani.it terremota la campagna elettorale e scuote il Centrosinistra. L'endorsement inatteso dell'ex premier a favore del Partito Democratico, dopo che qualche mese fa... Segui su Affaritaliani.it

Scintille nel Centrosinistra : Botta e risposta nel centrosinistra. In merito ad alcune dichiarazioni sulle elezioni attribuite a Romano Prodi , l'ufficio stampa del Professore precisa che "non ha rilasciato alcuna intervista. Ha ...

Massimo Cacciari : 'Il Centrosinistra sotto al 25% nel proporzionale è morto' : 'Se il Pd scende sotto la soglia del 25% nel proporzionale, il centrosinistra in Italia è morto ', sentenzia Massimo Cacciari . E dunque, sondaggi alla mano, la morte è davvero vicina: una profezia ...