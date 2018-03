Arriva anche in Italia Shopping | per fare acquisti via Instagram

Disney : Arriva (anche) il live-action di «Lilli e il Vagabondo» : Un nuovo live-action, il quinto in cinque anni. Si tratta di Lilli e il Vagando, il classico che Walt Disney portò al successo nel 1955, quando il tenero bacio della «stirpe canina» davanti a un piatto fumante di spaghetti divenne un piccolo cult del cinema d’autore. Il film, che sarà diretto da Charlie Bean (Lega Ninjango – Il film) e scritto da Andrew Bujalski, dovrebbe vedere la luce nell’autunno del 2019, in concomitanza ...

Carrefour : Arrivano “Le offerte imperdibili di Pasqua” - anche su smartphone Android : Carrefour ha lanciato "Le offerte imperdibili di Pasqua", valido dal 28 marzo al 2 aprile, che consente di ottenere un rimborso in buoni spesa del 20% sull'acquisto di un prodotto tecnologico. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone in promozione? L'articolo Carrefour: arrivano “Le offerte imperdibili di Pasqua”, anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Quest’anno la primavera Arriva un giorno prima (anche se non sembra) : Dimenticate il 21 marzo. Dimenticate anche le giornate di sole e il clima piacevole. Quest’anno la primavera arriva un giorno prima rispetto alla convezione (ma già nel 2016 e nel 2017 è stato così e in futuro giungerà ancora prima), nonostante il gelo invernale che è tornato a spazzare l’Europa in questi giorni. Insomma tutto il contrario di quello che dicono tradizione e convenzioni scientifiche. Il primo giorno di primavera è martedì 20 ...

Il partito dell’algoritmo : da Mosca a Pechino a Washington - sta Arrivando anche a Roma? : La vittoria di Putin non è solo un record per la quantità di voti plebiscitari raccolti. È una svolta nella dialettica istituzionale e dei poteri a livello globale. Si sta affermando un partito sovranazionale in cui confluiscono tutti gli oligarchi che fanno coincidere il loro potere con il dominio sugli algoritmi.Xi Jinping ha avuto la spinta per ratificare la sua ambizione di potere senza limiti temporali solo quando ha ...

BikeUP : il festival europeo dedicato alle e-bike raddoppia - dopo Lecco Arriva anche a Milano : La voglia di e-bike è inarrestabile, con numeri in costante crescita su scala internazionale, e BikeUP, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, raddoppia, affiancando alla tradizionale tappa primaverile di Lecco (23-25 maggio), un appuntamento autunnale a Milano (22-23 settembre), in piazza Castello. La nuova data, che farà diventare il mondo delle e-bike protagonista del cuore della città meneghina, è nata ...

L'ex esclusiva Switch Super Bomberman R Arriva anche su PC e console rivali : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che Super Bomberman R sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il 14 giugno mentre la versione PC via Steam sarà disponibile il 13 giugno.In occasione dell'arrivo sulle nuove piattaforme, KONAMI ha svelato personaggi speciali grazie alla collaborazione con Sony, Microsoft e Valve. Tutti gli acquirenti di Super Bomberman R riceveranno questi inediti personaggi in base alla piattaforma ...

Gli speaker smart Como Audio Arrivano anche in Italia : Offerte in primo piano >> eBay arrivano in Italia i nuovi speaker smart Como Audio di Tom DeVesto, dotati di suono hi-fi, compatibilità con i servizi di musica streaming e integrazione con iPhone. L'intera gamma dei prodotti dell'azienda americana è ora disponibile in Italia. I riferimenti al nostro paese non mancano, visto che le origini di DeVesto sono ...

Chiara Ferragni vicina al parto : a Los Angeles Arrivano anche i genitori di Fedez : Scalcia Leone nella pancia di Chiara Ferragni. E in casa a Los Angeles sono tutti pronti ad accoglierlo. Lo è l’influencer presto mamma, 30 anni, all’ultimo mese della sua prima gravidanza. Lo è la presto nonna Marina di Guardo, già lì da qualche giorno. Lo è il presto papà Fedez. E adesso lo sono anche quelli che diventeranno nonni paterni, appena arrivati dall’Italia. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili: ...

Google Pay Arriva su Wear OS anche in Canada - Spagna e Australia : Google continua a spingere sulla piattaforma Google Pay che da oggi è disponibile anche attraverso Wear OS, che ha da ieri sostituito Android Wear, in Canada, Spagna e Australia. L'articolo Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada, Spagna e Australia proviene da TuttoAndroid.

PlayerUnknown's Battlegrounds : la versione mobile Arriva anche in Occidente : Il gioco ufficiale per mobile di PUBG, intitolato semplicemente PlayerUnknown's Battlegrounds mobile, sta finalmente per giungere anche in Occidente.Come riporta Segmentnext infatti, il gioco è stato avvistato nel Play Store canadese, per quanto non risulti comunque visualizzabile negli store di tutto l'Occidente, almeno per il momento.Dopo l'annuncio di Fortnite, era quansi inevitabile che il suo principale concorrente stesse a guardare, per ...

«Canna-gate» all’Isola dei Famosi - Arriva anche il var : non staranno esagerando? : Fin dove potremmo spingerci per legittimare o meno la presenza di una canna sull’Isola dei Famosi? Striscia ha pensato bene di ricorrere al var, una tecnica sofisticata in grado di riavvolgere il nastro e ripulire file audio sporchi, contaminati, coperti dal chiacchiericcio generale. È qui che la squadra di Antonio Ricci rispolvera le primissime dichiarazioni di Francesco Monte al momento dell’accusa di Eva Henger in Palapa, prima ...

Reddito di cittadinanza - anche nei Caf trevigiani Arrivano le prime "richieste"“ : "Tante persone no, però c'è qualcuno che è venuto a chiederci del Reddito di cittadinanza". E la riposta del Caf quale è stata? "Che non c'è nessun Reddito di cittadinanza". E...

Sogno Bertagnolli - Arriva anche l'oro : PYEONGCHANG - arriva anche l'oro da Bertagnolli e Casal. L'Italia può esultare per il primo posto conquistato nello slalom gigante visually impaired dopo aver solo sfiorato l'impresa nei giorni scorsi.

Caso Olimpiadi - l'Appendino non vuole mollare e potrebbe anche Arrivare a dimettersi : Il Movimento 5 Stelle si spacca sulle Olimpiadi invernali a Torino e salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione sulla candidatura. Assenti dall'aula 4 consiglieri grillini, ...