Antonio Ingroia | la Guardia di Finanza sequestra una casa di campagna all’ex pm

Hotel di lusso e mega premi di produzione : sequestrati 150mila euro ad Antonio Ingroia. E lui grida al complotto : ... adombrando un articolato complotto nei propri confronti: 'Cosa ben strana, non trovate? La verità, amiche ed amici, è che dall'IO SO di Pasolini e poi dal mio IO SO il Mondo è cambiato, ed è ...

Antonio Ingroia - il brutto sospetto sul complotto : l'accusa a Giorgio Napolitano : Ingroia si sente tradito non solo dalla politica, ma anche dai suoi ex colleghi: 'È cambiata in peggio la politica e anche la magistratura. E quell'uomo, nemico del Popolo, oggi presidente emerito ...

Di cosa è accusato esattamente Antonio Ingroia : Compensi d'oro e alberghi di lusso per l'ex pm della procura antimafia Antonio Ingroia, folgorato dalla politica e oggi avvocato. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato esattamente 151.863 euro a Ingroia e a Antonio Chisari, all'epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società regionale Sicilia e-Servizi spa (oggi Sicilia Digitale spa). Sono entrambi indagati per peculato. Su ...

Sequestrati i beni all'ex pm Antonio Ingroia : L'ex pm antimafia Antonio Ingroia è indagato per peculato dai magistrati Francesco Lo Voi, Sergio Demontis, Pierangelo Padova ed Enrico Bologna. Sotto accusa è la sua gestione come amministratore unico e liquidatore di Sicilia e-servizi, una società a capitale pubblico della Regione Sicilia per i servizi informatici che ora si chiama Sicilia Digitale Spa ed è guidata dall'ingegnere informati Dario Corona, scelto dal presidente della Regione ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia - indagato per peculato : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150mila euro ad Antonio Ingroia, ex pubblico ministero di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta per peculato. L’accusa si riferisce a quando Ingroia era amministratore unico di Sicilia e-servizi, società a capitale pubblico che gestisce The post La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia, indagato per peculato appeared first on Il Post.

