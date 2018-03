Trump propone pena di morte per i trafficanti di droga

Dazi - la mossa di Donald Trump : ripropone la retorica dell’uomo anti-sistema in vista delle elezioni di midterm a novembre : Nell’annunciare le tariffe su acciaio e alluminio, Donald Trump si è rivolto alla storia e ha citato quei presidenti che, nel passato, hanno usato il protezionismo per far crescere l’economia americana. “Tutti i nostri grandi presidenti, da Washington a Lincoln a Jackson a Teddy Roosevelt – ha detto Trump – hanno capito che l’America deve avere una base manifatturiera forte, vibrante, indipendente… La politica tariffaria protezionistica dei ...

Nucleare - Kim sospende test e propone incontro a Trump : presidente Usa accetta : Secondo Lavrov, l'incontro dovrebbe condurre a una 'piena soluzione politica' della situazione nella penisola coreana e una sua 'denuclearizzazione'. La Cina 'accoglie con favore questi positivi ...

Nucleare : Kim propone incontro a Trump - presidente Usa accetta : ANSA, - NEW YORK, 8 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto una lettera leader nord coreano Kim Jong-un, consegnata da mano da rappresentanti della Corea del Sud. Nella missiva, Kim ha ...

Strage al liceo in Florida - Trump propone bonus per insegnanti armati : Il capo della Casa Bianca insiste: "Una scuola senza armi attira i cattivi". Intanto arrivano nuove accuse a ex dirigenti della campagna di Trump coinvolti nel Russiagate, Paul Manafort e Robert Gates

Donald Trump chiede in prestito un Van Gogh - il museo gli propone un water d'oro : Il fatto è successo tempo fa, risale a settembre, ma è stato portato alla luce di recente dal "Washington Post" che è riuscito a visionare uno scambio di mail tra la curatrice del museo ed uno dei curatori della Casa Bianca. Come di sovente è accaduto con altri presidenti, lo stesso Obama chiese ed ottenne in prestito diverse opere, anche Donald Trump ha espresso il desiderio di avere un quadro di una certa importanza per ornare casa. La ...

