Sarri | ' Rinnovo? Solo se posso dare il 101%'

Sarri : 'Rinnovo? Solo se potrò dare il 100 %. Reina darà tutto - sulla Juve...'

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino

Il rinnovo di Sarri si avvicina : ecco quando ci sarà l’incontro con ADL : Il rinnovo di Maurizio Sarri con il Napoli è a un bivio, ma l’indicatore di direzione potrebbe già essere stato acceso. Ed è una freccia che va verso la permanenza in azzurro dell’allenatore. Non è un mistero che da diversi mesi De Laurentiis voglia discutere il rinnovo contrattuale con Sarri per fare di lui […] L'articolo Il rinnovo di Sarri si avvicina: ecco quando ci sarà l’incontro con ADL proviene da ...

Napoli - rinnovo Sarri : ecco quando ci sarà l'incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri ancora a Napoli . Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto del proprio tecnico e, come scrive il Corriere dello Sport , la un incontro tra le parti ci sarà a fine mese, quando il campionato si fermerà.

Napoli-Sarri - si va verso il rinnovo : nessun problema la clausola da 8 milioni di euro : Napoli-Sarri, si va verso il rinnovo: nessun problema la clausola da 8 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Sarri- Maurizio Sarri sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo prolungamento contrattuale con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’allenatore azzurro ...

Napoli-Sarri - prove di rinnovo : De Laurentiis al lavoro per prolungare il contratto del tecnico toscano: sul piatto un'offerta da 4 milioni a stagione che sarà al centro di un colloquio previsto tra un mese

Slitta il rinnovo di Sarri : Chelsea alla finestra : La priorità è lo scudetto, poi si penserà al rinnovo. Maurizio Sarri non ha fretta di prolungare il suo contratto con il Napoli e De Laurentiis è consapevole della volontà del tecnico toscano di ...

Napoli - Sarri verso il rinnovo : Chiesa e Verdi colpi dell’estate : Napoli, Sarri verso il rinnovo: Chiesa e Verdi colpi dell’estate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Sarri verso IL rinnovo- Nessun caso Sarri, nessuna scaramuccia con il presidente De Laurentiis. In casa Napoli regna l’armonia e, come detto dallo stesso Sarri, allenatore e presidente si incontreranno nei prossimi giorni per definire alcuni ...

Sarri spaventa il Napoli sul futuro : “Rinnovo? Se ci sono determinate condizioni - ecco quali” : Il Napoli continua a volare in campionato mantenendo un ritmo mostruoso. sono 60 i punti conquistati in 23 giornate di campionato: solo due squadre erano riuscite a raggiungere questa quota dopo 23 turni. L’artefice principale di questo rendimento eccezionale è ovviamente Maurizio Sarri che De Laurentiis vorrebbe tenersi stretto cancellando la clausola da 8 milioni di euro presente nel suo contratto. Sarri però dopo la sfida con il ...

Calciomercato Napoli/ News - si lavora per il rinnovo di Sarri e Mertens : via le clausole (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra. Si cerca il vice Reina per la prossima stagione: piace il giovane Pau Lopez, cercato anche dalla Juventus. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 13:06:00 GMT)

Napoli : De Laurentiis corre - ma Sarri frena sul rinnovo : Napoli - In vino veritas e la verità la conoscono solo Sarri e De Laurentiis . Davanti a parecchi calici di buon vino, martedì, alla vigilia del 59esimo compleanno dell'allenatore, il patron gli ha ...