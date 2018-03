Roma | Studentessa manganellata durante manifestazione

Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham - indaga la procura di Roma. Il padre : 'Omicidio razzista' : 'Perchè lei?', si è chiesta la sorella, 'era la più gentile del mondo, aiutava tutti'. Infine c'è da verificare un'eventuale responsabilità dei medici. Mariam dopo il pestaggio è stata portata in ...

Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham - indaga la procura di Roma. Il padre : "Omicidio razzista" : Morta dopo 20 giorni coma. Ora indaga anche la procura di Roma sulla morte di Mariam Moustafa, 18enne romana di origine egiziana aggredita da una baby gang femminile a Nottingham e morta...

Roma - abusi su una studentessa - libero il prof del Massimo. La compagna : 'L'errore si perdona' : Undici giorni in carcere, quasi due mesi di domiciliari. Ora, il professore dell'Istituto Massimo, arrestato per atti sessuali con una studentessa quindicenne, torna libero e spera in un ...

Roma - abusi su studentessa al Liceo Massimo : professore ai domiciliari : Esce dal carcere di Regina Coeli e va ai domiciliari Massimo De Angelis l’insegnante dell’Istituto Massimo, di Roma, arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa 15enne. La gip Annalisa Marzano ha accolto la richiesta arrivata dai legali dell’uomo, sulla quale anche il pm Stefano Pizza aveva dato parere favorevole. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il professore aveva ammesso le sue responsabilità ...

Roma - il liceo pratica la “settimana didattica alternativa” : studentessa in ospedale per abuso di alcol : Roma, il liceo pratica la “settimana didattica alternativa”: studentessa in ospedale per abuso di alcol E’ accaduto ad una studentessa 15enne del liceo Russell, dove era in corso la settimana di didattica alternativa subito sospesa dalla preside Continua a leggere L'articolo Roma, il liceo pratica la “settimana didattica alternativa”: studentessa in ospedale per abuso di alcol sembra essere il primo su NewsGo.

Si sente male a scuola - studentessa ricoverata in codice rosso a Roma - : La ragazza, 15 anni, si è accasciata sulle scale del liceo pare dopo aver abusato di alcol. È stata soccorsa dai professori e poi portata in ospedale dal 118. Nell'istituto era in corso una settimana ...

Roma : finisce in coma etilico a scuola Grave una studentessa liceale 15enne : È accaduto al liceo Russell sulla via Tuscolana durante la settimana di didattica alternativa, poi immediatamente sospesa dalla preside dell’istituto scolastico

Malore per abuso di alcol in un liceo Romano - gravi le condizioni della studentessa : Si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale. È accaduto a una studentessa 15enne di un liceo romano, il Russell, in zona Tuscolana, dove era in corso la settimana di didattica alternativa subito sospesa dalla preside.La ragazza è stata soccorsa intorno alle 13 dopo che a seguito di un Malore per abuso di alcol si è accasciata sulle scale dell'istituto. È arrivata ...

Prof liceo ‘Massimo” - abusi su studentessa/ Roma - De Angelis chiese aiuto al fratello - la moglie lo perdona : Il Professore del liceo Massimo di Roma, Massimo De Angelis, aveva chiesto aiuto al fratello pur di smettere; la moglie oggi lo perdona e continua a stargli vicino.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:57:00 GMT)

Molestie a scuola a Roma su studentessa minorenne - il prof confidò al fratello : vorrei smettere : L'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli diventa uno sfogo, una confessione disperata. «Quando è arrivata la polizia è stata una liberazione, mi sono sentito...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale su studentessa 15enne - la compagna : 'Volevo lasciarlo - ma ora lo aspetto a casa' : Si è vista crollare il mondo addosso, ma sa che deve andare avanti e reagire con fermezza per il bene di sua figlia. Antonella , la compagna di Massimo De Angelis , torna a difendere il professore ...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale su studentessa minorenne - la compagna : "Volevo lasciarlo - ma ora lo aspetto a casa" : Si è vista crollare il mondo addosso, ma sa che deve andare avanti e reagire con fermezza per il bene di sua figlia. Antonella, la compagna di Massimo De Angelis, torna a difendere il...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale su studentessa minorenne - la compagna : 'Volevo lasciarlo - ma ora lo aspetto a casa' : Si è vista crollare il mondo addosso, ma sa che deve andare avanti e reagire con fermezza per il bene di sua figlia. Antonella , la compagna di Massimo De Angelis , torna a difendere il professore dell'istituto Massimo di ...

Prof Liceo 'Massimo" - abusi sulla studentessa/ Roma - Massimo De Angelis : "innamorato - lei era consenziente" : Interrogato il Professore del Liceo Massimo di Roma, Massimo De Angelis, che ha abusato della studentessa 15enne: