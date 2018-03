Morto scialpinista travolto da una valanga in Ossola

Incidenti in montagna : Morto lo scialpinista ricoverato a Novara : E’ morto nella notte in ospedale a Novara, nel reparto di rianimazione, Luciano Falcini, 67 anni, di Domodossola, lo scialpinista travolto venerdì sera da una slavina sul Moncucco. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento. Lo schiacciamento dovuto alla massa di neve e il troppo tempo trascorso senza che arrivasse ossigeno al cervello hanno reso vana ogni cura. La valanga si era staccata dal vallone sotto la vetta del ...

Valanghe : scialpinista torinese Morto dopo 7 giorni di agonia : Domenica scorsa era stato travolto da una valanga nei pressi di Usseglio (Torino), vicino al comprensorio sciistico di Pian Benot: è morto nella notte Emiliano Versino, lo sciatore di 36 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime all’ospedale Cto di Torino. I soccorritori erano riusciti a individuarlo nella neve e l’avevano rianimato sul posto per oltre mezz’ora. L'articolo Valanghe : scialpinista ...

Incidenti in montagna - Trentino : scialpinista Morto sul Lagorai : Rinvenuto questa mattina il corpo senza vita di uno scialpinista nel gruppo del Lagorai, nel Trentino orientale: il 48enne era scomparso ieri mentre era impegnato in un’escursione verso Cima Cavallara. A lanciare l’allarme i compagni di escursione, che in serata non lo hanno visto tornare a valle. Gli uomini del soccorso alpino, vigili del fuoco e Guardia di Finanza, lo hanno cercato anche utilizzando alcuni droni. Questa mattina il ...