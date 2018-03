Modena | scritte contro Marco Biagi nell' anniversario dell' omicidio Il figlio | Lo

"1000 Biagi" .. "Biagi non pedala più" .. Scritte a Modena contro il prof ucciso dalle Br : "Marco Biagi non pedala più"... "Onore a Marco Galesi"..."1000 Biagi". Sono alcune delle Scritte comparse, in occasione del 16° anniversario dell'uccisione da parte delle nuove Brigate rosse del giuslavorista Marco Biagi sui muri della facoltà di economia di Modena, dove insegnava e dove sono in programma iniziative per ricordarlo. A darne notizia è Michele Tiraboschi, storico collaboratore di Biagi, che ha pubblicato le ...