Il voto del 4 marzo? Terremoto come Brexit

Elezioni Russia - il voto nel 4° anniversario dell’annessione della Crimea. Putin vuole affluenza al 70% e il 70% delle preferenze : Il problema non è con quanti voti Vladimir Putin verrà eletto alla guida della Federazione russa per la quarta volta. Il problema è quanti dei 113 milioni di aventi diritto andranno alle urne e il presidente ha uno scopo: il 70% delle preferenze e un’affluenza del 70%. Per ora i dati sembrano confortarlo: la partecipazione registrata alle 10 del mattino, ora di Mosca (le 8 in Italia), è stata di “oltre il 16,5%“, ha annunciato ...

FINANZA E POLITICA/ Il consiglio del Papa per sbloccare l'impasse del dopo voto : Il discorso di Papa Francesco a Cesena fornisce delle utili indicazioni anche per la situazione POLITICA dopo l'affermazione di Lega e M5S.

Le conseguenze del voto/ L'Italia conti di più in Europa o è destinata all'irrilevanza : Dopo la tempesta provocata dai risultati delle elezioni politiche, le trattative per le cariche parlamentari e per la formazione del governo hanno la precedenza su ogni altro problema. Non mi addentro ...

Putin verso il quarto e ultimo mandato. Domani il voto. Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le ... : Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Molti nemici - molti voti. Vladimir Putin usa lo scontro con la Gran Bretagna per l'ultima spinta prima del voto : molti nemici, molti voti. Perché quei nemici di oltre confine alimentano l'orgoglio patriottico, rafforzano la narrazione di una Russia attaccata perché temuta, e offrono altri argomenti alla propaganda nazionalista su cui "zar Vladimir" ha costruito il suo trionfo annunciato alle elezioni presidenziali di domenica. La "guerra diplomatica" con il Regno Unito caratterizza la vigilia del voto, apre le prime pagine dei giornali, ...

Quale Governo - Padellaro : “Dal voto meridionale arriva un grido d’allarme. Senza risposte c’è rischio di deflagrazione” : Sondaggi discordanti su cosa vuole la base del Pd, cosa accadrà? Sostenere il Movimento 5 Stelle? Stare all’opposizione? Antonio Padellaro, durante la diretta “Quale Governo?”, ha provato a dare una risposta a queste domande: “Il presidente della Repubblica Mattarella dovrà esaminare alcuni dati di fatto. Dipende da cosa accadrà con l’elezione dei presidenti delle camere. Da lì capiremo se c’è un’intesa ...

Russia al voto - l'impatto sull'economia della vittoria di Putin : Craig Botham, Emerging Markets Economist di Schroders, spiega che ad un primo sguardo potrebbe sembrare che le elezioni in Russia non rappresentino una fonte di rischio politico: ci sono infatti pochi ...

Loft Live – Quale governo? Lo streaming con Padellaro - Travaglio e Gomez sull’esito del voto. Segui la diretta : Sulla formazione del prossimo governo ci sono sul piatto le proposte più assurde. Per capire cosa ci aspetta, quali alleanze saranno capaci di costruire i partiti, Lega e Movimento Cinque Stelle, usciti vittoriosi dalle urne, ma numericamente bloccati nella formazione di un esecutivo e, soprattutto, quanto tempo ci vorrà, Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Peter Gomez sono in diretta streaming a ‘Loft Live‘ sui canali social de Il ...

voto - Di Maio : ho sentito Salvini - la presidenza della Camera vada a M5S : "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi ...

Dietro lo stallo lo spettro del voto : E Di Maio, giusto per rispondere alle timide aperture arrivate nelle ultime ore da un pezzo di Pd, ha pensato bene di attaccare a testa bassa il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, reo di '...

L'impatto di genere del commercio : il voto del Parlamento Ue : Le politiche pubbliche non sono neutrali, dal punto di vista delL'impatto di genere. I loro effetti sono differenti sugli uomini e sulle donne, in primo luogo perché agiscono su un contesto in cui le condizioni e le opportunità sono nettamente diverse. Non tenere in conto la dimensione di genere, dunque, porta a considerare la popolazione come una massa indistinta, considerazione affatto corrispondente al vero.Più volte mi ...

"Di Maio premier o di nuovo al voto con questa legge". M5s agita lo spauracchio delle urne anticipate : Ormai l'argine è saltato. E dietro le quinte della conferenza stampa non c'è più l'imbarazzo, da parte dei vertici M5s, nel dire: "Nessun governo istituzionale, o Luigi Di Maio premier o torniamo al voto". Le urne sono quindi lo spauracchio agitato dai pentastallati a poco più di una settimana dal voto. Settimana durante la quale una reale trattativa per formare il nuovo governo non è iniziata e i telefoni su ...

Silvio Berlusconi - lo scippo a Salvini che può ribaltare il voto del 4 marzo : Silvio Berlusconi potrebbe ancora ribaltare il risultato delle urne che ha condannato Forza Italia a essere il secondo partito della coalizione. I voti incassati dalla Lega sono già serviti a Matteo ...