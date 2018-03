Il fondatore del M5S, Beppe Grillo parla a Repubblica ma evita le domande sulle possibili alleanze perché "c'è il leader del Movimento" al quale rivolgerle. "Non so più se sono il padre spirituale del Movimento", comunque dice "è finita l'epoca dei Vaffa ma non ci sarà quella degli inciuci",assicura. Non risponde nemmeno sulla separazione del suo blog da quello del M5S,ma dice: "Non mollerò,continuo ad essere la voce di chi fa fatica ad andare avanti,dei militanti che lottano per cambiare l'Italia:terrò gli occhi aperti",assicura.(Di lunedì 19 marzo 2018)

