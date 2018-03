Dazi | Malmstroem a Washington per cercare esenzione su metalli

Usa - Malmstroem : il dialogo per l’esenzione dai Dazi è la prima opzione dell’Unione europea : Il “dialogo” con Washington è la “prima opzione” dell’Ue per ottenere esenzioni dai nuovi controversi dazi su acciaio e alluminio decisi dal presidente Usa, Donald Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il commercio, Cecilia Malmstroem. “Il dialogo è sempre la prima opzione dell’Unione europea”, ha spiegato Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles “...