All' Università di Modena scritte contro Marco Biagi | ' Non pedale più' Il rettore | Clima

Università. Scouting e ricerca talenti - Alla Cusano corso per agente sportivo : ROMA – Attivita’ di Scouting e ricerca di talenti. Vertera’ anche sugli aspetti piu’ pratici della professione la prima edizione (seconda sessione) del corso di preparazione al concorso in agente sportivo organizzato per l’anno accademico 2017/18 dall’Universita’ degli studi Niccolo’ Cusano in 30 ore, che si svolgera’ in modalita’ e-learning con piattaforma accessibile 24 h/24. […] L'articolo Università. Scouting e ricerca talenti, alla ...

"Marco Biagi non pedala più" - scritte choc All'università : "Queste le scritte oggi sui muri della facoltà di Economia a Modena. Questa la ragione del perché ricordare Marco Biagi. Non uno stanco rituale ma una battaglia di verità . Una morte assurda e ...

L'orgoglio di Daniel Vavra : "Kingdom Come : Deliverance verrà utilizzato in un corso di storia All'università" : Per quanto non si tratti esattamente di una produzione in tutto e per tutto AAA, Kingdom Come: Deliverance è indubbiamente una delle uscite più importanti di questo inizio 2018. Mentre nel nostro editoriale ci chiediamo se si tratti di un gioco che forse non meritiamo, una interessante curiosità non può che sottolineare la cura che gli sviluppatori hanno riposto nella ricreazione, dal punto di vista storico, del setting.Come segnalato da ...

Torino - il professore impone il dress code All’università : no infradito e jeans strappati : Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati Chi non rispetta alcune regole sull’abbigliamento non potrà dare gli esami e seguire le lezioni. La presa di posizione di un professore dell’ateneo torinese: niente infradito e jeans strappati. Continua a leggere L'articolo Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati proviene da NewsGo.

“Spazio All’ingegno” : il 20 marzo l’astronauta Paolo Nespoli All’Università di Parma : S’intitola “Spazio all’ingegno”, e sarà un incontro davvero speciale. Anzi, “spaziale”. Martedì 20 marzo a partire dalle 11, all’Auditorium del Plesso Polifunzionale dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze) si faranno “quattro passi nello spazio”: in Ateneo arriverà infatti l’astronauta italiano della European Space Agency- ESA Paolo Nespoli. Con lui ci saranno Tommaso Ghidini, responsabile della Divisione ...

Dramma a Miami - crolla ponte All'università : "Almeno 6 morti e feriti nelle auto intrappolate". InstAllato 5 giorni fa : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di...

Reggio Calabria : All'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' attivato il Master 'Information Communication Technology - ICT - ' : I percorsi FOCUS afferenti al Master in "ICT" sono i seguenti: Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per la Scienza dei Dati , DATASCIENCE, ; Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per ...

Florida - crolla ponte pedonale All'università - i pompieri : «Morti e feriti nelle 7 auto intrappolate» : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono sette automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non...

