«Le azioni sono ancora il posto giusto dove investire»

Criminali volevano rubare salma di Pavarotti. Nelle intercettazioni : “Ce ne sono di personaggi” : Il traffico della Banda dei sardi riguardava droghe e armi, ma nei loro progetti anche il furto delle salme, tra cui quelle del tenore modenese e di Enzo Ferrari.Continua a leggere

MotoGP - Valentino Rossi : “Ho sempre voluto continuare a gareggiare. Le mie motivazioni sono molto alte” : Nella prima conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, a Losail (Qatar), l’attenzione non poteva che essere per Valentino Rossi, dopo aver annunciato di aver rinnovato fino al 2020 il contratto con la Yamaha. Valentino si è mostrato entusiasta e convinto di questa decisione, ribadendo il concetto davanti ai giornalisti presenti: “sono felice perché due anni fa, quando ho firmato, pensavo ...

British airways - il mio ‘non volo’ da incubo. Così sono rimasta a terra senza spiegazioni : Nell’era degli smartphone, del cloud, di Facebook e Google le grandi aziende usano la tecnologia per spiare e controllare i nostri consumi e abitudini. Ma non per informare e essere in qualche modo utili ai consumatori. Ore 23.55 – arriva comunicazione urgente della British airways. Il mio volo previsto per l’indomani mattina da Londra a Los Angeles è stato cancellato. I miei impegni di lavoro fissati da tempo per lunedì 12 marzo vanno a ...

Milano - vaccinazioni - febbri sospette e carte disperse. Ma i genitori sono diligenti : «Tutto a posto, carte consegnate a ottobre». Quasi tutti i milanesi si sono adattati alle prescrizioni volute dalla legge Lorenzin. Chi di buon grado, chi meno, chi lottando con le regole. «Il ...

Juventus - Buffon : "Con la società capirò se potrò continuare. Le motivazioni sono tutto" : "Dovrò capire, insieme alla società, a che livello di energie sarò e se potrò continuare oppure no". Gianluigi Buffon pare non aver ancora preso una decisione sul suo futuro e lo ha ribadito anche ...

Com'è che a Torino le Officine Grandi Riparazioni sono già da riparare : Naturalmente ci sono cose eccellenti, perché il mondo è quello che è, un posto interessante: Tino Sehgal, Arto Lindsay, I Kraftwerk, qualche incontro con autori formidabili. Ma a mancare è il senso, ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le dichiarazioni della vigilia. Nibali : “Non conosco la mia condizione - omaggio a Scarponi”. Froome : “Sono contento” : Ormai è tutto pronto a Lido di Camaiore dove domani scatterà la Tirreno-Adriatico, corsa a tappe italiana con un parterre davvero stellare: la stagione del grande ciclismo inizia a tutti gli effetti. Tra i tanti big che si daranno battaglia nelle sette tappe in programma vanno sicuramente ricordati Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Chris Froome, Fabio Aru, Tom Dumoulin. Ci sono i vincitori di Giro, Tour e Vuelta, il tre volte Campione del Mondo, i ...

Anticipazioni The Walking Dead 8x11 : Deryl e i suoi sono nei guai a Hiltop? : La prossima settimana, lunedì 12 marzo, andrà in onda l'undicesima puntata dell'ottava stagione di The Walking Dead, in contemporanea negli Stati Uniti e in Italia sul canale Fox della pay tv Sky. Inoltre, vedremo un cambio di scenari e di personaggi, e se nella decima puntata di ieri abbiamo visto in azione Rick e Michonne, Negan, Simon, Jadis, Enid e Aaron, la settimana prossima, i protagonisti della puntata saranno Daryl e gli altri di Hiltop ...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di giovedì 1 marzo 2018 : i numeri vincenti e le quote. Superenalotto - non ci sono 6 né 5+1 : Seguite le Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di giovedì 1° marzo 2018: i numeri vincent i e le quote si conosceranno stasera, a cominciare dalle ore 20. Ricordiamo che per la sestina ...

Chi sono i finalisti di Masterchef Italia 7? Anticipazioni e prova in esterna in Svizzera da Andreas Caminada : Chi sono i finalisti di Masterchef Italia 7? Questo è quello che si sta chiedendo il pubblico di Sky Uno oggi in attesa della nuova puntata, l'undicesima di questa edizione, del talent culinario. Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e la new entry Antonia Klugmann sono pronti a scegliere i migliori piatti di questa semifinale che decreterà il nome dei finalisti di Masterchef Italia 7. L'undicesima puntata del programma si ...

Latina - Minniti : “Drammaticamente inaccettabile. Su queste questioni ci sono troppe sottovalutazioni” : A un giorno da quanto avvenuto a Cisterna di Latina, dove un carabiniere ha ferito la moglie e ucciso le figlie prima di togliersi la vita, è partito il coro della politica e l’inevitabile polemica su quello che si poteva fare. Antonietta Gargiulo, le cui condizioni sono stazionarie, aveva segnalato anche se non denunciato quel marito da cui si stava separando. La donna temeva da tempo Luigi Capasso, che il 4 settembre scorso, ...

Isola canna-gate - l'imbarazzo delle spiegazioni. Il capo progetto : "Non ci sono prove". Alessia Marcuzzi : "Non mi hanno avvisata" : Il capo progetto Magnolia Andrea Marchi è intervenuto martedì sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi per fare chiarezza sul caso canna-gate. "sono qui...