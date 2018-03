Il Bologna ferma la Lazio | 1-1 all' Olimpico I biancocelesti perdono il quarto posto

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Infortunio Poli - si ferma il centrocampista del Bologna : le prime indiscrezioni : Infortunio Poli – Emozioni nella prima gara della 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Genoa. Primo tempo equilibrato con le difese che hanno la meglio sugli attacchi, i primi 45 minuti si concludono a reti inviolate. La partita si sblocca però all’inizio della ripresa, il marcatore è l’attaccante Destro che si è scatenato con un’esultanza ‘pazza’ subito dopo la rete. Nella ripresa il raddoppio di Falletti, tegola per ...

Il Bologna ferma il Genoa (2-0) | : Il Grifone in campo al Dall’Ara con il 3-5-2: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev

Infortunio Poli - si ferma il centrocampista del Bologna : entra Falletti : Infortunio Poli – Emozioni nella prima gara della 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Genoa. Primo tempo equilibrato con le difese che hanno la meglio sugli attacchi, i primi 45 minuti si concludono a reti inviolate. La partita si sblocca però all’inizio della ripresa, il marcatore è l’attaccante Destro che si è scatenato con un’esultanza ‘pazza’ subito dopo la rete. Adesso la squadra di Ballardini chiamata alla ...

Investe una ragazza e non si ferma - nei guai il calciatore del Bologna Keita : Bologna - La polizia municipale è ancora a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui giovedì pomeriggio è rimasto coinvolto il terzino del Bologna Cheick Keita. La sua Mercedes ha ...

Bologna - Palacio si ferma un mese per una lesione al retto femorale della coscia sinistra : E' arrivato il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni di Rodrigo Palacio, che si era fermato nel corso dell'allenamento di lunedì accusando un risentimento. Gli esami strumentali hanno ...

Guaio Bologna : Palacio si ferma per un mese - : Il Bologna perde Rodrigo Palacio per circa un mese. L'attaccante argentino ha infatti riportato la lesione del retto femorale sinistro, come riferito dallo stesso club felsinea tramite un post sul ...

Infortunio Palacio - tegola Bologna : l’attaccante si ferma di nuovo : Infortunio Palacio – Il Bologna è reduce dal successo conto il Sassuolo, importante scontro salvezza che ha avvicinato all’obiettivo. Adesso la squadra di Donadoni si prepara per la partita contro il Genoa ma non arrivano buone notizie sul fronte Palacio. L’attaccante infatti si è fermato nuovamente, il calciatore ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra in allenamento ed è a serio rischio per la gara contro gli ...

Bologna - lo spogliatoio ha deciso : Verdi confermato capitano : Ha detto no al Napoli per restare a Bologna e lo spogliatoio ha deciso: la fascia da capitano sarà ancora sul braccio di Simone Verdi . Lo scrive il Corriere dello Sport : tutti i compagni, compreso Mirante , hanno votato per il classe '92 cresciuto nel Milan .