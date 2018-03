Centrodestra | Maroni | se salta alleanza | a rischio governo regioni

Centrodestra : Maroni - no a dividere alleanza - è patrimonio : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Io spero che l’alleanza di Centrodestra venga confermata. Va evitato un governo Lega -M5S che rischia di buttare un patrimonio di alleanze che negli ultimi 25 anni ha governato comuni e regioni e lo ha fatto bene”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’. L'articolo Centrodestra: Maroni, no a dividere alleanza, è patrimonio sembra essere il primo su Meteo Web.

Roberto Maroni : 'Al governo Centrodestra-Pd - non sarò premier' : 'Premesso che serve una nuova legge elettorale e che per almeno due anni non ci saranno nuove elezioni, ci sono due possibilità: accordo M5S-Pd o M5S-Lega. Il più probabile? Cinque Stelle e Pd'. ...

Lite continua Centrodestra su programma.E Maroni attacca Salvini : Milano, 11 gen. (askanews) - Per Matteo Salvini va cancellata, punto. Per SIlvio Berluconi "alcuni aspetti vanno mantenuti". Anche oggi il destino della legge Fornero continua a dividere Forza Italia ...

Centrodestra : Maroni contro Salvini : Dopo la rinuncia del presidente della regione Lombardia a correre per le regionali, scambio al veleno tra governatore uscente e leader della Lega sulle posizioni del partito

HARAKIRI Centrodestra/ Tutti gli errori dell'operazione Maroni : Opacità e rituali da Prima Repubblica: il ritiro a sorpresa di Roberto Maroni e la candidatura di Attilio Fontana hanno distrutto valore politico netto per il CENTRODESTRA. NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:03:00 GMT)CAOS CENTRODESTRA/ Tra Salvini e Maroni, Berlusconi sceglie Gori (Pd), di A. FannaSCENARIO/ Il (vero) partito anti-casta conclude la distruzione cominciata nel '92, di G. Da Rold

CAOS Centrodestra/ Tra Salvini e Maroni - Berlusconi sceglie Gori (Pd) : Difficile decifrare il caso Maroni. Berlusconi e Salvini sapevano? Quali sono le ripercussioni sulla tenuta del patto? Il più spiazzato sembra essere Berlusconi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il (vero) partito anti-casta conclude la distruzione cominciata nel '92, di G. Da RoldDALLA CINA/ Lao Xi: Berlusconi e Renzi di fronte alla rivolta dei Taiping

Maroni : la sua rinuncia agita il Centrodestra : Berlusconi ripete: non sarà ministro con me. Resta il nodo Lombardia. sulla candidaura dell'ex sindaco di varese fontana a governatore, lanciata da salvini si attende la decisione di Berlusconi che ...

La marcia indietro di Maroni apre il dossier candidature nel Centrodestra : Del resto Salvini è stato chiaro: 'se lasci il tuo incarico in regione Lombardia, in politica non puoi più fare altro'. E lo stesso Berlusconi ha negato ruoli politici in futuro per Maroni. Le ...

Silvio Berlusconi - il drammatico dubbio : con la mossa di Maroni Centrodestra ko alle elezioni : Altro che Pirellone: il centrodestra a Milano si gioca Palazzo Chigi . Dietro la rinuncia del leghista Roberto Maroni più di qualcuno ha visto un 'complottone' contro Matteo Salvini firmato Silvio ...

Regionali - passo indietro di Maroni mette in discussione l’accordo nel Centrodestra. B. - dubbi su Fontana. ‘Bobo ministro? No’ : L’incontro ad Arcore c’è stato, le dichiarazioni di intenti pure. Quello che non c’è nel centrodestra è l’accordo definitivo su politiche e Regionali. Che ora si è fatto più difficile. Il passo indietro di Roberto Maroni ha causato un improvviso aumento della tensione tra i leader. Forza Italia cade dal pero dopo l’annuncio del governatore della Lombardia, che non intende correre per la Regione il 4 marzo. E il ...

Elezioni Lombardia - il Centrodestra cerca ancora la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa

Silvio Berlusconi - dopo il ritiro di Maroni nel Centrodestra comanda solo Forza Italia : L'uomo più felice per il ritiro della candidatura di Roberto Maroni è Silvio Berlusconi . Il leghista si è sfilato a pochissimi giorni dall'inizio della campagna elettorale, ha preso alla sprovvista ...

Centrodestra - il ritiro di Maroni dalla Lombardia cambia gli equilibri : Proprio ciò che manca all'eurodeputato Salvini che fa politica da decenni a Milano e in Lombardia, ma al quale la Lega non ha affidato mai neppure un assessorato.

Maroni a Palazzo Chigi? Ecco il piano La chiave è il Centrodestra a quattro : Un piano perfetto. Quasi diabolico. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti leghiste qualificate, Roberto Maroni sta giocando una vera e propria "partita a poker". Obiettivo tornare a Roma, dopo le elezioni politiche, con un ruolo di primo piano nel prossimo governo... Segui su affaritaliani.it