Alla conta dei consensi in vista delle elezioni

“Alimento contaminato e pericoloso”. Allarme in tutti i mercati e supermercati in Italia - l’avvertimento : “Ecco cosa dovete fare” : L’Allarme è stato lanciato in tutta Italia in una nota, pubblicata sul proprio sito internet, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. L’allerta nazionale riguarda la possibile presenza del pericoloso batterio Escherichia Coli. L’alimento in questione per cui si teme la contaminazione sono cozze vive in arrivo dalla Spagna. In questa specie di frutti di mare, infatti, è probabile la ...

Allarme contaminazione da Microplastiche nelle bottiglie d'acqua : I ricercatori hanno testato oltre 259 bottiglie d'acqua in nove paesi (Brasile, Cina, India, Indonesia, Kenya, Libano, Messico, Tailandia, Stati Uniti) sotto la guida di Sherri Mason, professore presso lo Stato di New York a Fredonia, secondo una sintesi dello studio, la plastica è stata trovata nel 93% dei campioni di acqua in bottiglia di diversi marchi come Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua, Aquafina o Dasani. La plastica potrebbe ...

AllaRME CONTAMINAZIONE ACQUA! Aperta indagine OMS : I ricercatori hanno analizzato 259 bottiglie di undici marchi tra i più famosi del mondo, secondo quanto riportato dal Corriere, in 19 località di nove nazioni e i risultati sono stati allarmanti. ...

Aereo perde il contatto radio - scatta l’Allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Un velivolo egiziano in volo da Parigi (Francia) ad Almaza (Egitto) questa mattina ha fatto scattare l’allarme di “scramble“, Aereo non identificato, a seguito di un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio Aereo nazionale. Due caccia F-2000A Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo: hanno intercettato il velivolo egiziano sopra i cieli ...

