Olimpiadi 2026 a Torino | intesa con i consiglieri | Appendino manda lettera di interesse

Olimpiadi 2026 - Torino invia una 'lettera d'interesse' al Coni - : L'iniziativa è stata annunciata dall'amministrazione cittadina. La decisione arriva dopo una riunione di maggioranza durante la quale i consiglieri dell'M5s sono riusciti a trovare una linea comune ...

La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d'interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026.

Il surreale teatrino per le Olimpiadi invernali 2026 : La cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 “Le vuoi tu le Olimpiadi?”. “No io no, aspetto. E tu invece, non eri interessato?”. “Sì, prima sembrava di sì poi si sono ricordati che le abbiamo bocciate a Roma quindi no, tutto bloccato”. Quello sulle Olimpiadi invernali del 2026 somiglia a un dialogo da teatro dell’assurdo. Ci mancava solo il governatore del Veneto Luca Zaia a infilarsi nel risiko delle candidature: ...

Olimpiadi 2026 - Grillo : 'Sì a modo nostro'. Ok da Consiglio metropolitano Torino : ... è giusta la preoccupazione di alcuni", ha rimarcato Grillo, ma bisogna "dimostrare la possibilità di fare le cose a modo nostro rispettando le nostre linee guida su ambiente, economia e ...

Olimpiadi 2026 - Milano non si candida : 18.14 "Milano non si candida alle Olimpiadi del 2026.Non ci facciamo avanti".Così il sindaco di Milano,Giuseppe Sala a margine della cerimonia dei Giusti dell'Umanità al monte Stella. "Se il Coni ritenesse che Milano sia una buona candidatura guarderemo con interesse;al momento c'è molta confusione e Milano preferisce stare ferma. Fontana,il governatore della Lombardia, concorda con me."

Olimpiadi invernali 2026 - fibrillazioni M5s tra Torino e Milano. Ma per il Cio la candidatura dell’Italia è solo un piano B : A Torino la maggioranza M5s di Chiara Appendino è in fibrillazione per delle Olimpiadi che sicuramente avranno come unica candidata italiana Milano (in Piemonte si disputerebbero al massimo un paio di discipline minori), e forse non si faranno mai in Italia. Nonostante la determinazione (per i suoi detrattori, quasi un’ossessione) di Giovanni Malagò di riportare i Giochi nel nostro Paese, non siamo noi i favoriti per l’edizione invernale del ...

Olimpiadi 2026 - Sala : “Scelta spetta al Coni”. Zaia rilancia : “Noi ci siamo - Giochi low cost” : La partita delle candidature per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è quanto mai aperta. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato oggi che non candiderà il capoluogo lombardo: “Noi non ci facciamo avanti, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemo con interesse alla cosa”. “Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò – ha aggiunto Sala – ma al ...

Olimpiadi 2026 : i giochi della discordia : Sulla candidatura di Torino e caos nei cinquestelle. Potrebbero farsi avanti altre regioni, come il Veneto. Mentre si sfila Bolzano che giudica la manifestazione troppo d'impatto per il territorio -