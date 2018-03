I The Kolors su Rai 1 con Frida in duetto con Leonardo De Andreis | video dell’esibizione

SANREMO YOUNG 2018 - FINALISSIMA / Diretta : Leonardo De Andreis - duetto coi The Kolors : SANREMO YOUNG, la FINALISSIMA oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:01:00 GMT)

LEONARDO DE ANDREIS/ Video - il duetto con i The Kolors - ma precisa : "Io ho già vinto" (Sanremo Young) : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Da The Kolors a Michele Bravi - tutti gli ospiti della finalissima di Sanremo Young su Rai1 il 16 marzo : Tra gli ospiti della finalissima di Sanremo Young ci saranno i The Kolors e Michele Bravi ma anche Giusy Ferreri, di recente alle prese con il suo nuovo ruolo di docente di canto nel talent show Amici di Maria De Filippi. La finalissima di Sanremo Young andrà in onda in diretta su Rai1 questa sera, venerdì 16 marzo, dopo la puntata della finale in onda eccezionalmente di mercoledì. Tra gli ospiti della finalissima di Sanremo Young ci ...

The Kolors/ Stash festeggia 8 milioni di views per il video di "Frida (mai - mai - mai)" (Sanremo Young 2018) : Stash e i The Kolors questa sera torneranno sul palco del teatro Ariston per incontrare i giovani finalisti di Sanremo Young 2018. Appuntamento alle 21.20 su Rai Uno.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:28:00 GMT)

The Kolors a Milano in diretta con Postepay Sound il 10 marzo : come seguire il concerto in streaming : Il concerto dei The Kolors a Milano in diretta con Postepay Sound il 10 marzo, un'opportunità gratuita per tutti gli iscritti Facebook. I fan dei The Kolors, impossibilitati a recarsi al concerto del gruppo di Stash Fiordispino a Milano domani, sabato 10 marzo, potranno seguire lo show direttamente da casa attraverso il proprio computer o dispositivo mobile dotato di connessione dati. Per seguire il concerto dei The Kolors a Milano in diretta ...

Video del duetto di Riki e Stash dei The Kolors in Perdo le parole - live nel Mania Tour : Un duetto di Riki e Stash dei The Kolors in Perdo le parole ha sorpreso i fan di entrambi gli schieramenti, spettatori del Mania Tour di Riccardo Marcuzzo. Il cantante, secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione del 2017, vincitore della categoria canto dello scorso anno, ha intrapreso la Tournée live a supporto del suo disco d'esordio, Mania, successore dell'EP di debutto Perdo le parole, rilasciato dopo la ...

Rudy Zerbi intervista i The Kolors - esempio perfetto di carriera concreta dopo Amici di Maria De Filippi (video) : Rudy Zerbi intervista i The Kolors in occasione del ritorno del gruppo ad Amici di Maria De Filippi. La band è per il docente di canto del programma un "esempio perfetto di persone che stanno facendo una carriera e che sanno quanto sia duro, prima, durante e dopo Amici". I The Kolors infatti sono emersi in seguito al programma Amici di Maria De Filippi, che hanno vinto, ma hanno intrapreso il percorso nel mondo della musica già qualche anno ...

Frida Tour - The Kolors al Quirinetta : 'Torniamo alle origini - nei club' : Il grande pubblico li conosce per Amici di Maria De Filippi. E ora anche per Sanremo dove hanno esordito con Frida , Mai, mai, mai, . Ma i The Kolors nascono nei piccoli club. Ed è lì che ritorna il ...

Maria De Filippi svela retroscena sui The Kolors. Stash : “Ho falsificato i documenti - a Napoli si fa così” : Maria De Filippi ha avuto come primi ospiti di Amici 17 i The Kolors, che si sono esibiti con il loro ultimo singolo, Frida. Finita l’esibizione, la De Filippi ha chiesto a Stash se si ricordasse il momento in cui era entrato nella scuola del talent, tramite una sfida. “Ti ricordi quando sei arrivato qua? Che poi nessuno lo sa ma adesso possiamo dirlo: ti ricordi cosa avevi combinato?”. Stash non ha trattenuto una risata e ha ...

Maria De Filippi svela un retroscena sui The Kolors a Amici 17 : I The Kolors ad Amici 2018: Maria De Filippi rivela un retroscena I The Kolors sono stati oggi i primi ospiti della diretta di Amici 17 accolti con gioia e soddisfazione da Maria De Filippi. Stash e la sua band si sono prima di tutto esibiti cob il loro ultimo singolo portando grande euforia tra il pubblico soprattutto nel momento in cui il frontman ha utilizzato la sua immancabile chitarra elettrica, che aveva fatto la loro fortuna durante ...

Il ritorno dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi con Frida dopo Sanremo 2018 (video) : I The Kolors ad Amici di Maria De Filippi tornano a casa con Frida (Mai, Mai, Mai), dopo la partecipazione a Sanremo 2018 che ha segnato il debutto in italiano del gruppo vincitore del talent nel 2015. I ragazzi hanno ripercorso tutti i momenti più emozionanti della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, a cominciare da una piccola bravata che la conduttrice ha voluto raccontare. Per paura di essere fuori con l'età, Stash aveva ...

The Kolors a Gulp Music - Stash e la band da Celeste Savino : le anticipazioni del 3 marzo : I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp, Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_Gulp Tutte le puntate possono essere riviste in streaming sul ...

A Verissimo Raoul Bova - Silvia Provvedi e Daniele Bossari - a Tv Talk Giancarlo Magalli - a Gulp Music The Kolors… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 3 marzo. Ospiti di Gulp Music del 3 marzo 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. I Kolors presentano il brano Frida (Mai, mai, mai) con cui hanno partecipato al 68° Festival di Sanremo. Per l’occasione risponderanno alle domande arrivate […] L'articolo A Verissimo Raoul Bova, Silvia Provvedi e Daniele Bossari, a Tv Talk Giancarlo Magalli, a Gulp ...

The Kolors a Domenica In dopo il Sanremo 2018 ispirato agli Imagine Dragons : video intervista del 25 febbraio e Frida live : I The Kolors a Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 Domenica 25 febbraio, presentano il brano Frida, con il quale si sono presentati nell'edizione numero 68 della kermesse canora. I The Kolors hanno chiuso la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo entrando nella top 10 della classifica finale, conquistando la posizione numero 9. Per il gruppo è stata una doppia prova: oltre al debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ...