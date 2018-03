Gattuso | ' Var in Europa? Sono d' accordo'

Arsenal-Milan - Gattuso : “dobbiamo provarci” : Gennaro Gattuso assicura che il suo Milan non è a Londra per “fare una pasquetta”. Metabolizzata la pesante sconfitta dell’andata, il tecnico rossonero spera in “una partita diversa” domani sera all’Emirates stadium. “Noi siamo nati pronti – le parole di Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia -. Sappiamo che è difficile, ma nel calcio, come nello sport, non c’è cosa più bella di ...

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...

Milan - Gattuso deve ritrovare testa - corsa e "peso" : La legnata sui denti, per dirla alla Gattuso, è arrivata sul più bello. Quanto avrà fatto male, lo diranno i prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domenica in casa del Genoa. Di sicuro, ...

Il Milan è rinato sotto la guida di Gattuso : ora possono arrivare i super colpi : Il Milan sotto la guida di Gattuso è letteralmente rinato, infatti i rossoneri sono reduci da dieci risultati utili consecutivi. L’ultimo della serie ha visto il Milan uscire vittorioso dallo scontro diretto contro la Sampdoria, dopo una battaglia durata 90 minuti nella quale i rossoneri hanno dominato contro i blucerchiati. Grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato il Milan si è portato a sette punti dalla zona Champions, ...