Da Capri e Ischia fino alla Costiera | il triste mistero dei dischetti di plastica

“Mi scuso…”. Filippo Nardi - fiumi di lacrime all’Isola dei Famosi. Lui - famoso per essere un Capriccioso e prepotente - ha scioccato i naufraghi con quelle parole che hanno fatto piangere tutti. Ma ora rischia di dover dire addio al reality. Nooooo! : È finito al televoto e ora rischia l’eliminazione. Filippo Nardi, il nobile toscano (fa parte della famiglia Nardi-Dei, conti palatini dal 1220) che aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello e ora è in Honduras a fare il naufrago, è in nomination insieme a Franco Terlizzi e allo sportivo Amaurys Perez al termine della quarta puntata del reality di Canale 5. Nardi non ha preso bene la nomination: a nominarlo tutti naufraghi che avevano ...