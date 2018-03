optimaitalia

: Anomalia aggiornamento #HuaweiP8Lite2017 TIM: il punto tra B183 e B187 - wordweb81 : Anomalia aggiornamento #HuaweiP8Lite2017 TIM: il punto tra B183 e B187 - OptiMagazine : Anomalia aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 TIM: il punto tra B183 e B187 - libri_al_MEDIO : RT @bluchina3: @libri_al_MEDIO IV dissertazione, la aggiungo io: Aggiornamento win10 KB4092077 rilevato come anomalia o non riconosciuto da… -

(Di sabato 17 marzo 2018) IlP8sempre protagonista di nuovi aggiornamenti, anche per la versione serigrafata TIM. Anzi, proprio il modello a marchio dell'operatore italiano, in questi giorni, sembrerebbe interessato non da una ma ben due notifiche di update molto simili tra di loro ma che vale la pena esaminare nel dettaglio per tentare di fare chiarezza sul lavoro degli sviluppatori.Due giorni fa, insieme a voi, abbiamo commentato, la prima comparsa delle notifiche via OTA relative all'adeguamentopensato per il remake del P8dell'anno scorso. Il pacchetto non portava con se novità di rilievo ma almeno garantiva un nuovo livello di sicurezza con la patch del mese di gennaio. Nel frattempo (proprio in queste ore), siamo stati raggiunti in redazione e abbiamo pure ritrovato nella nostra community social Facebook dedicate al device, nuovi riferimenti ad un firmware addirittura ...