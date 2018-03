Reggio Emilia | writer narciso imbrattava i muri con scritte d’amore verso sé stesso

Basket - Semifinali EuroCup 2018 : Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban. Programma - orari e tv. Il calendario e le date : ... verosimilmente, o in alternativa vi sarà il servizio in streaming di Eurosport Player. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket giandomenico.tiseo@oasport.it

Basket - EuroCup 2018 : Reggio Emilia da sogno! Zenit battuto in gara-3 : è semifinale! : Il sogno di Reggio Emilia continua. gara-3 contro lo Zenit è stata un capolavoro, tattico, di cuore, grinta e sudore. I ragazzi di Max Menetti hanno lasciato tutto sul parquet, resistendo alla corazzata russa e prevalendo in un finale per cuori forti. Il 105-99 finale premia così Reggio, per la prima volta in semifinale di EuroCup. È stata la partita dei due Wright, Chris e Julian, con 25 e 21 punti rispettivamente. Ma Reggio è la squadra di ...

Basket - Eurocup 2018 : niente impresa in Russia per Reggio Emilia. Vince lo Zenit - si va a gara-3 : La Grissin Bon Reggio Emilia assapora l’impresa in Russia per venti minuti, poi cede nel secondo tempo allo Zenit San Pietroburgo per 91-77 in gara-2 dei quarti di finale di Eurocup. Per volare in semifinale la squadra di coach Menetti dovrà Vincere la decisiva gara-3 mercoledì prossimo al PalaBigi. Grande prestazione tra i russi per Evgeny Voronov, miglior marcatore del match con 22 punti. Ottimo contributo per lo Zenit anche per Kyle ...

Basket - Eurocup 2018 : Reggio Emilia batte il primo colpo! Zenit battuto in gara-1 dei quarti di finale : La serie al meglio delle tre partite dei quarti di finale di Eurocup inizia nel migliore dei modi per la Grissin Bon Reggio Emilia, che nella gara-1 casalinga ha battuto lo Zenit San Pietroburgo per 75-61. Un successo costruito con voglia e grinta, perché dopo il difficile avvio la squadra di Menetti ha saputo prendere il comando delle operazioni nel secondo quarto senza più mollare il timone. A guidare la Grissin Bon il solito Amedeo Della ...

