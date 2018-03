Redditi 2017 : Valeria Fedeli la più ricca tra ministri - Renzo Piano tra i parlamentari : La più povera è invece la collega della Salute Beatrice Lorenzin. Grillo dichiara 420mila euro. Pietro Grasso "batte" Laura Boldrini

Redditi dei politici - nel 2017 quello di Grillo sale a 420mila euro. Fedeli resta la più ricca tra i ministri - in coda Lorenzin : Come nel 2016, nel governo Gentiloni la più “ricca” è la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che nel 2017 ha dichiarato 182.016 euro. Segue il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, con 166.264 euro. Il titolare dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si attesta 122.457 euro, mentre il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è a quota 107.401. E’ quello che emerge dalla documentazione pubblicata sul sito ...

Avio Aumenta la Redditività nel 2017 : Il Consiglio di amministrazione ha approvato la politica dei dividendi e proporrà all'Assemblea , prevista per il prossimo 24 aprile, la distribuzione di un dividendo per azione pari a 0,38 euro. , ...

Hilti : Redditività in aumento nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Geox - nel 2017 migliora la Redditività. Fatturato stabile : Geox chiude il 2017 con un Fatturato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. I ricavi risultano pari a 884,5 milioni di euro , -1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti, con la ...

Thyssenkrupp - migliora la Redditività nel 2017 ma non abbastanza : Teleborsa, - Utili in crescita per Thyssenkrupp grazie al rialzo dei prezzi dell'acciaio. Il gruppo industriale e tecnologico tedesco ha chiuso il primo trimestre fiscale che va da ottobre a dicembre ...

Daimler - bilancio 2017 da favola : crescono vendite - fatturato e Redditività. Cedola record di 3 - 65 euro per azione : STOCCARDA - Nel bilancio di Daimler ci sono solo segni più. Uno, quello sull'importo del dividendo, è destinato a soddisfare in modo particolare gli azionisti. Con la proposta...

Eurozona - nel terzo trimestre 2017 salgono Redditi e consumi delle famiglie : Teleborsa, - Decelera il reddito reale delle famiglie nell'Eurozona, segnando +0,4% nel terzo trimestre 2017 dopo il +0,6% registrato nei tre mesi precedenti. Lo comunica Eurostat , l'istituto di ...

