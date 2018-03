Il Segreto | anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 marzo | scoppia la passione tra Saul e

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018 : il ritorno di Candela : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Candela torna a Puente Viejo Grandi sorprese nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. A grande sorpresa, Candela torna a Puente Viejo. La dolce moglie di Severo fa il suo arrivo in paese, lasciando tutti senza parole. Grazie alla bontà di Gracia, la donna torna in possesso della sua […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018: il ritorno di Candela proviene da Gossip e ...

IL Segreto - anticipazioni puntata pomeridiana e SERALE del 19 marzo 2018 : Dal 19 marzo, e per diverse settimane, Il SEGRETO tornerà nuovamente ad andare in onda in prima serata al lunedì. Vediamo dunque cosa succederà a Puente Viejo in questa lunga maratona che ci attende tra qualche giorno… anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 19 marzo 2018, puntata pomeridiana Aquilino, pur conoscendo i problemi economici che affliggono Hernando, sembra intenzionato a corteggiare Beatriz. Hernando e Camila pensano che ...

Il Segreto - Saul innamorato di Julieta : anticipazioni puntata 19 marzo : Dopo qualche settimana di pausa dal prime time, va in onda di lunedì alle 21.10 su Canale 5 la soap opera Il Segreto. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 12 al 16 marzo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di Tristan affetta da squilibrio mentale che si suicida ...

Il Segreto - anticipazioni di aprile : Nazaria vuole sbarazzarsi di Fè - ecco come Video : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto di Puente Viejo [Video]. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi nel prossimo mese di aprile ci svelano che la perfida Nazaria, gelosa di Fé, chiedera' alla matrona di allontanarla dalla Villa. Ci riuscira'? Per scoprirlo continuate a leggere l'intero articolo. La clamorosa richiesta di Nazaria alla Montenegro Mauricio, nonostante sia sposato con Nazaria, matrimonio ...

IL Segreto / Il primo incontro di Saul e Julieta : è subito amore? (Anticipazioni 16 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 16 marzo: Saul e Julieta si incontrano per la prima volta e tra loro è subito amore. Prudencio però mette in guardia il fratello.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:59:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni spagnole future (ultima stagione) : Prudencio uccide Julieta e Saul? : Prudencio ucciderà Saul e Julieta? Farà sempre più fatica a trattenere la sua malata gelosia: le anticipazioni spagnole del Segreto sull'ultima stagione ci rivelano che ogni volta che vede i due ragazzi insieme, riemergono i ricordi di quando sua moglie era felice col fratello. Questo non deve mai più succedere! Per questa ragione, Prudencio sarà sempre più duro con Julieta, che non avrà nessuna intenzione di consumare il matrimonio con lui: ciò ...

Il Segreto anticipazioni 16 marzo 2018 : Saul e Prudencio accettano l'ospitalità di Francisca : Saul accetta l'ospitalità di Francisca, ignaro che proprio la sua benefattrice, ostacolerà la sua storia con Julieta.

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Nicolas uccide l'assassino di Mariana : Quando l'Ortuño scoprirà della gravidanza di Mariana, offuscato dalla rabbia, colpirà a morte il suo assassino.

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà entro la SECONDA PARTE DI APRILE 2018? : entro la SECONDA PARTE di APRILE 2018, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena. È quindi giunto il momento del nostro post di anticipazioni che ricapitola tutti gli avvenimenti principali ambientati a Puente Viejo: cosa nascondono Julieta e Consuelo riguardo ad Ana? Dopo aver fatto perdere per qualche giorno le tracce di sé poiché profondamente addolorata per la morte di Ana (Sandra Gonzalez ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 16 marzo 2018: Francisca Montenegro chiede a Saul e Prudencio Ortega di rimanere a vivere alla villa. I due fratelli accettano molto volentieri… Saul conosce Julieta Uriarte, della quale si invaghisce sin da subito… Prudencio appare molto scontento dell’interesse del fratello Saul verso Julieta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : tragedia a Puente Viejo per colpa di Francisca Video : Nelle prossime settimane nella serie iberica Il Segreto [Video] si verifichera' una tragedia immane che sconvolgera' l'intera cittadinanza di Puente Viejo. Come sempre dietro a qualcosa di male c'è lo zampino di donna Francisca, la signora più potente di tutta la regione. Da alcuni giorni in paese è giunta la bellissima Julieta con la figlioletta Ana. Alla new entry, che ha miracolosamente salvato la vita a Jaunita, è stato offerto un lavoro da ...

Il Segreto - anticipazioni : le trame dal 19 al 23 marzo 2018 : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le sorprese attese. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le puntate in onda dal 19 al 23 marzo 2018...