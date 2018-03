Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di un sistema di riconoscimento 3D del volto

Dubbi sull’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e i problemi di ricezione? Chiariamoli tutti : L'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con patch di sicurezza del mese di febbraio ha portato prepotentemente in auge la discussione sui problemi di ricezione del telefono che sembra manifestare non poche anomalie in chiamata. L'errore è stato tristemente noto per mesi al primo avvento di Nougat ed è tornato a far parlare di se solo pochi giorni fa, quando i modelli Wind del top di gamma 2016 hanno cominciato a ricevere un nuovo ...

Feature unica del Samsung Galaxy S9 : misurazione pressione del sangue : Non tutti forse sono a conoscenza di una caratteristica che rende unico il Samsung Galaxy S9, e che è di fatto stata poco sponsorizzata dal reparto marketing del brand sudcoreano (se ne è parlato poco, solo in fase di presentazione). A ridare risalto alla Feature ci ha pensato il noto leaker 'Ice universe', che a mezzo Twitter questa mattina ha lanciato il proprio monito personale in direzione dell'ufficio di competenza del produttore, ...

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy S9 Plus : il nuovo riferimento : Abbiamo provato Samsung Galaxy S9 Plus, per noi il miglire smartphone Android attualmente in commercio. Vi spieghiamo perché nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S9 Plus: il nuovo riferimento proviene da TuttoAndroid.

Come Creare Animoji (AR Emoji) Su Samsung Galaxy S9 : iPhone X, tra le tante novità, ha introdotto le Animoji. Anche Samsung sul Galaxy S9 ha presentato le AR Emoji: ecco Come attivarle e usarle sullo smartphone di Samsung Animoji su Galaxy S9: Come Creare e realizzare AR Emoji AR Emoji del Galaxy S9: guida all’uso. Ecco Come si crea una AR Emoji su Samsung Galaxy S9 Come […]

Non un mostro di potenza il Huawei P20? Come il vecchio Samsung Galaxy S8 secondo Geekbench : Tutti gli occhi puntati sul Huawei P20 in uscita il prossimo 27 marzo a Parigi. Del device si sa quasi tutto oramai, Come pure raccontato questa mattina, ma in questi minuti i primi test Geekbench sulle prestazioni del telefono appaiono addirittura deludenti: visto che il prossimo top di gamma sembrerebbe addirittura comparato al vecchio Samsung Galaxy S8. Proprio così, non al suo successore Samsung Galaxy S9. Come visibile nello screenshot ...

Battery case ZeroLemon da 5200 mAh per Samsung Galaxy S9+ ad appena 40 dollari : Con il Battery case lanciato da ZeroLemon, Samsung Galaxy S9+ raggiunge gli 8700 mAh complessivi di batteria. Per ora è in offerta a 39,99 dollari L'articolo Battery case ZeroLemon da 5200 mAh per Samsung Galaxy S9+ ad appena 40 dollari proviene da TuttoAndroid.

Come sarebbe potuto essere Samsung Galaxy S9 col notch? Ce lo mostra questo concept : Curiosi di scoprire Come potrebbe essere il Samsung Galaxy S9 con la notch di Apple iPhone X? Allora non dovete fare altro che guardare questo concept L'articolo Come sarebbe potuto essere Samsung Galaxy S9 col notch? Ce lo mostra questo concept proviene da TuttoAndroid.

Come sarebbe stato Samsung Galaxy S9 col notch? Ce lo mostra questo concept : Curiosi di scoprire Come potrebbe essere il Samsung Galaxy S9 con la notch di Apple iPhone X? Allora non dovete fare altro che guardare questo concept L'articolo Come sarebbe stato Samsung Galaxy S9 col notch? Ce lo mostra questo concept proviene da TuttoAndroid.

Duplicare Facebook - WhatsApp e non solo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con Oreo : guida in pochi passi : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus porta con se una novità importantissima ossia la possibilità di Duplicare applicazioni come Facebook, WhatsApp, Skype e altro ancora, gestendole con account diversi (magari il primo lavorativo e il secondo personale). La funzione è ora standard e prevista proprio grazie ad Android 8.0 ma anche per l'integrazione della Samsung Experience 9.0. Come è possibile dunque provvedere ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Samsung ha presentato il Galaxy S9. Il nuovo smartphone Android del colosso asiatico ha finalmente visto la luce ed è pronto a sfidare nuovamente Apple con il suo iPhone. La scheda tecnica del dispositivo è di primissimo livello e presenta diverse novità rispetto al modello precedente. Su tutte, spicca l’innovativa fotocamera con doppia apertura focale (f/1.5 e f/2.4), che si adatta alla luce con la medesima sensibilità dell’occhio umano. Grazie ...

Cinque anticipazioni per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand con aggiornamento XXU2DRB6 : Ci sono diverse cose che dobbiamo tenere a mente in queste ore se disponiamo di un Samsung Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge no brand, qualora dovesse esserci arrivata oggi 14 febbraio la tanto attesa notifica per procedere con il download dell'aggiornamento mensile. Per una volta, infatti, la versione più popolare e diffusa dello smartphone non è stata la prima a fare questo step, in quanto nei giorni scorsi il medesimo step è stato fatto dai ...

Scopriamo come funziona la fotocamera ad apertura variabile di Samsung Galaxy S9 : Scopriamo come funziona la nuova fotocamera ad apertura variabile di Samsung Galaxy S9 in un teardown completo. Ancora una volta è JerryRigEverything a realizzare il video dell'operazione. L'articolo Scopriamo come funziona la fotocamera ad apertura variabile di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.