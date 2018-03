Elezioni | Bersani | M5S stiano attenti a non dare poltrona a destra

DI MAIO - M5S AL GOVERNO/ Elezioni 2018 - le trattative col Pd continuano : “Non finirò come Bersani...” : Luigi Di MAIO, M5s al GOVERNO dopo le Elezioni 2018. Le trattative col Pd continuano: “Non finirò come Bersani...”. Le ultime notizie sulle strategie post voto del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:23:00 GMT)

Elezioni - big "ripescati" col proporzionale : ci sono anche Minniti - Bersani e la Boldrini Alla Camera M5s ottiene 211 deputati : Il calcolo dei seggi per la ripartizione nella Camera "salva" chi è stato sconfitto nei collegi uninominali: tra gli altri grandi nomi figurano Franceschini e Bersani. Il centrodestra ha 260 deputati, di cui assegnati col proporzionale: 73 Alla Lega, 59 a ForzaItalia, 19 a FdI. Il Pd ne ha per ora 112 in totale

Elezioni - M5s alla ricerca dei numeri : "Non finiremo come Bersani". E sugli espulsi : "Posizione non cambia" : Dopo il trionfo elettorale, ma senza i numeri per poter governare in modo autonomo, il M5S e il leader Luigi Di Maio hanno lanciato un messaggio di apertura a tutte le forze politiche in modo da cercare convergenze e poter formare un esecutivo. numeri alla mano, il M5S può guardare verso la Lega, nonostante la chiusura di Salvini. Ma c'è anche la strada di un confronto con un Pd senza Renzi.

Elezioni : debacle Liberi e uguali - bocciati Grasso - Boldrini - D'Alema e Bersani : debacle per i principali esponenti di Liberi e uguali nei collegi uninominali. A scrutinio ultimato o quasi, Pietro Grasso si ferma al 5,81 a Palermo, Massimo D'Alema al 3,90 nel collegio di Nardò, entrambi in corsa per il Senato. Stop alla Camera per Laura Boldrini, al 4,60 a Milano centro, e per Pier Luigi Bersani, al 4 % a Verona.

Elezioni - delusione LeU : Bersani lascia il quartier generale a Bologna : Liberi e Uguali affonda nella delusione. Alla sua prima prova elettorale, la lista guidata da Pietro Grasso attraversa questa notte elettorale tra l'incubo del mancato raggiungimento della fatidica

Di Battista sbaglia seggio - Elezioni 2018/ Video Roma : "colpa del cambio di residenza". La gaffe di Bersani : Gara tra leader politici alla gaffe più imbarazzante: Bersani vota senza togliere il tagliando antifrode, Di Battista sbaglia seggio e Berlusconi alle prese con una donna a seno nudo

Elezioni politiche italiane del 2018 : la gaffe di Pierluigi Bersani - voto a rischio : Piccola gaffe di Pierluigi Bersani che stamani ha votato questa mattina a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E all'uscita della cabina ha infilato direttamente le schede nelle urne venendo ripreso dal personale di seggio che avrebbe dovuto controllare il numero sul bollino anti-frode e poi rimuoverlo.

Elezioni politiche 2018 - politici in coda ai seggi. Dallo stupore di Prodi alla gaffe di Bersani - e per Di Maio scatta il predellino : politici ai seggi, ma questa volta niente privilegi. La coda si fa e si fa tutta, nessuno rischierebbe la figuraccia di aver saltato la fila. Non ad urne aperte. E così nel corso della giornata, ognuno nel suo seggio, i big hanno fatto da testimonial agli errori e ai ritardi che hanno complicato le operazioni di voto in tutta Italia. E se Romano Prodi non sa spiegarsi la lunga coda ("Non so se sia l'affluenza

