Rigopiano | indagata la funzionaria della prefettura che rispose | ' Madre imbecilli sempre

Rigopiano - indagata la funzionaria della Prefettura che ignorò l’allarme : “La mamma degli imbecilli è sempre incinta” : ignorò l’allarme lanciato da Quintino Marcella bollando la notizia del crollo dell’hotel Rigopiano come una notizia falsa. La funzionaria della Prefettura di Pescara, Daniela Acquaviva, rimasta fino a questo momento fuori dall’inchiesta è stata iscritta nel registro degli indagati. Per la tragedia dell’albergo di Farindola, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una valanga provocando 29 morti, sono state iscritte in due ...