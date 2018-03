Maltempo - in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud - : Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle ...

Il ritorno di Burian? "Una fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...

Maltempo - in arrivo temporali e forti raffiche di vento : ROMA, 14 MAR - In arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile in relazione agli effetti di una perturbazione atlantica che domani ...

Meteo - torna il Maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

Burian bis - piogge e Maltempo in arrivo/ Previsioni meteo : nuova ondata di gelo - temperature in calo : Burian Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Maltempo - il meteorologo : “Nuova ondata di gelo in arrivo” : Dopo il grande freddo dell’ultima settimana di febbraio e il rialzo delle temperature dei giorni scorsi, una nuova ondata di gelo e neve colpirà l’Italia a partire dal prossimo weekend. Una situazione che ha tra le sue possibili cause “la graduale attenuazione e scomparsa del forte Nino che nel 2016-2017 causò onde di calore su molte regioni del mondo, sull’Europa e in parte anche sulla nostra penisola. Un fattore che ...

Maltempo Lazio - peggioramento in arrivo : erosione della costa - preoccupazione per i Balneari di Fregene : preoccupazione per i gestori degli stabilimenti Balneari di Fregene, che da mesi assistono al fenomeno di erosione della spiaggia. Dopo i danni dei giorni scorsi, nelle ultime ore il mare ha eroso sabbia e scavato sotto le fondamenta delle strutture. Inoltre nelle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento meteo, cosa che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. A difesa della costa, i Balneari attendono da tempo l’avvio dei ...

Maltempo - allerta della Protezione civile : "In arrivo temporali e venti forti" : In arrivo temporali e venti forti dal Nord al Centro, allerta della Protezione civile. Codice arancione per rischio idraulico localizzato sulle zone centrali e di levante della Liguria, sull'Emilia-Romagna e sulle zone nord occidentali...

Allerta meteo Emilia Romagna : Maltempo in arrivo - codice arancione : Allerta con codice arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – sul territorio dell’Emilia-Romagna. E’ quanto deciso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che ravvisa un codice giallo per vento sulla montagna Emiliana occidentale, orientale e centrale, sulla pianura romagnola e sulla montagna e sulla collina ...

Meteo : in arrivo forte Maltempo al centro-nord. Sole al sud : Roma, 10 mar. , askanews, L'area di alta pressione formatasi sull'Italia si indebolirà rapidamente, soprattutto sul Mediterraneo centro-occidentale. Un debole sistema perturbato interesserà già sabato ...