Isola dei Famosi | Simone Barbato si mette contro anche Marco Ferri

Max Biaggi/ Rifiuta l'Isola dei Famosi 2018 - non sosterrà Bianca Aztei in studio (Che fuori tempo che fa) : Max Biaggi Rifiuta la richiesta dell'Isola dei Famosi 2018 per un'ospitata a favore dell'ex Bianca Atzei e si espone sui recenti gossip sulla sua presunta relazione.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:57:00 GMT)

L’Isola dei famosi : Francesco Monte fa una richiesta per Rosa Perrotta : Francesco Monte dalla parte di Rosa Perrotta all’Isola Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato si sfideranno al televoto questa sera. L’ottava diretta dell’Isola dei famosi vedrà lo scontro tra le due leader della tredicesima edizione del reality. Alessia Marcuzzi tornerà in onda alle 21.25 su Canale5, pronta a tenere le redini del programma che quest’anno ha sollevato più di un polverone, mettendo a dura prova ...

Daniele Bossari : saluta l'Isola dei Famosi e approda in radio? Video : #Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione dell Grande Fratello VIP 2 ha un nuovo impegno professionale, questa volta in radio. L'opinionista dell'#Isola dei Famosi prendera' parte al programma radiofonico Take Away in onda su Radio 105, dove indossera' le vesti di co-conduttore. Questo nuovo impegno radiofonico rappresenta per Bossari un bake to basics, un autentico ritorno alle origini. La radio è il suo habitat naturale Nonostante la ...

MARCO FERRI/ Si è messo contro Alessia Mancini - rischia la nomination? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI vive l'Isola dei Famosi 2018 con estremo fastidio a causa della precisione eccessiva di alcuni concorrenti. Aumenta la frattura con Alessia Mancini. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Sarà presente in studio per accoglierla? (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte potrebbe aver già incontrato Paola Di Benedetto, con cui ha avuto un intenso flirt all'Isola dei Famosi 2018. Come finirà la loro love story?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:17:00 GMT)

CECILIA CAPRIOTTI/ Foto - il ritorno a casa fra le braccia di marito e figlia (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI chiude la seconda pagina dell'Isola dei Famosi 2018: deciderà di difendersi dalle frecciatine del fidanzato di Rosa Perrotta?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:13:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ L'ex Matteo Gentili pronto al confronto (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018 per ritornare in Italia: dovrà rispondere di diverse accuse di Eva Henger e Matteo Gentili. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Craig Warwick/ Ha paura di Franco Terlizzi? Le sue rivelazioni (Isola dei Famosi 2018) : Craig Warwick ritratta la pace fatta con Franco Terlizzi ed accusa di nuovo l'ex pugile di omofobia. Lontano dall'Isola dei Famosi 2018, il sensitivo rivela alcuni dettagli. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:07:00 GMT)

Isola dei Famosi - Stefano De Martino sta male. Il ballerino ex marito di Belen sta attraversando una grossa crisi e sembra che non riesca a resistere ancora molto. È stato lui stesso a confessarlo a una persona fidata che - però - non ha mantenuto il segreto : Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. però non può: deve portare a termine la ...

Isola dei famosi anticipazioni 12 marzo : entra Valeria Marini - esce Daniele Bossari : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 12 marzo ...

Valeria Marini nuovo concorrente all'Isola dei Famosi 2018?/ Questa sera sarà in studio e la partenza... : Valeria Marini è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:16:00 GMT)

“Non voglio morire”. Paura e delirio all’Isola dei famosi. Uno dei naufraghi avverte un forte dolore all’improvviso e pensa subito al peggio. I vip - nel panico - sono sconcertati. “Non ci ho capito più niente” : Un’Isola dei Famosi piena di malori quella di quest’anno. A parte Francesco Monte, che ha lasciato l’Honduras a causa del pandemonio scatenato dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva Henger – che ha fatto sapere a tutti che Monte ha fatto uso di marijuana mentre i naufraghi erano ancora nella villa quindi prima che il reality vero e proprio avesse inizio, altri se ne sono andati per problemi di salute. Per esempio Craig Warwick ma anche ...

Amaurys Perez/ Video - pace fatta con Simone Barbato? Il clima si distende (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez ha vissuto una settimana all'Isola dei Famosi 2018 lontano dalle liti e dagli scontri, anche in seguito alla furia che lo ha scagliato contro Simone Barbato. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:43:00 GMT)

Nino Formicola/ Gaspare nervoso per il cibo. La gestione non funziona (Isola dei Famosi 2018) : Nino Formicola inizia a mostrare chiari segni di nervosismo. All'Isola dei Famosi 2018, Gaspare contesta alcune dinamiche del gruppo di Naufraghi. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:28:00 GMT)