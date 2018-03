Fi | Grasso | in Sicilia ha retto a tsunami M5s | contro Miccichè accuse strumentali 2

Fi : Grasso - in Sicilia ha retto a tsunami M5s - contro Miccichè accuse strumentali : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – “Il risultato di Forza Italia alle Politiche non è stato disastroso e le accuse a Micciché sono strumentali. In Sicilia il partito, nonostante non tutti si siano impegnati allo stesso modo nella campagna elettorale, ha retto allo tsunami del M5s a differenza di altre forze, penso ai centristi, che sono state, invece, cancellate. Non c’è stato alcun fallimento e chiedere l’azzeramento dei ...

In Sicilia i '5Stelle' fanno 'Cappotto' - calo dei partiti di governo ragionale e PD - male il partito di Grasso : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. Maria Elena Boschi è stata eletta a Bolzano con il ...

Sicilia : Grasso - pentito di non essermi candidato? Non condividevo progetto politico : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Io pentito di non essermi candidato alla Presidenza della Regione in Sicilia? Non avevo alcuna intenzione di mettermi alla guida di un progetto politico come poi è avvenuto”. Lo ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso, rispondendo ai giornalisti che a Palermo gli chiedono se si è pentito di non essersi candidato alle regionali in Sicilia, come gli era stato chiesto dal Pd. Grasso ha poi ribadito ...

