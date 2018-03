Serie B Salernitana-Avellino 2-0 | a segno Kiyine e Sprocati

Serie B Salernitana-Avellino - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : SALERNO - Derby campano per la trentesima giornata di campionato: alle 15 scendono in campo Salernitana e Avellino . Per i granata, da ieri pomeriggio in ritiro a Mercato San Severino, unica novità ...

Video/ Ascoli Salernitana (1-3) : highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata) : Video Ascoli Salernitana (1-3): highlights e gol della partita di Serie B per la 29^ giornata. A poco serve la rete di Carpani per i bianconeri, arrivata solo nel recupero..(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Serie B tra rinvii e sussulti : colpiscono Ternana e Salernitana - si riporta in vetta il Frosinone : In Serie B è stato un sabato anomalo quello della 28^ giornata, caratterizzato dal maltempo e dalle gare rinviate. Brescia-Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugua non si sono infatti giocate in questo pomeriggio, ma le “restanti” 5 gare hanno comunque dato spunti importanti in chiave classifica. Fondamentale la vittoria casalinga della Ternana sulla Cremonese per 2-1, tre punti che danno respiro al nuovo tecnico De Canio che ...

Serie B Salernitana - Colantuono resta : Rosina e compagni in ritiro : SALERNO - Stefano Colantuono rimane sulla panchina della Salernitana . L'allenatore non ha rassegnato le dimissioni. Anzi, oggi ha diretto regolarmente la seduta d'allenamento e poi ha diramato la ...

Video/ Salernitana Parma - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 28giornata - : Video Salernitana Parma , 0-1, : highlights e gol della partita, nella 28giornata della Serie B. Ai ducali basta la rete di Dezi, firmata al 33'.

Video/ Salernitana Parma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata) : Video Salernitana Parma (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, nella 28^ giornata della Serie B. Ai ducali basta la rete di Dezi, firmata al 33' con assist di Calaio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Serie B - Salernitana-Parma 0-1 : basta il gol di Dezi : SALERNO - Il Parma respira, la Salernitana no. Nell'anticipo del turno infrasettimanale di Serie B , valido per la giornata numero 28, l'undici emiliano vince con il punteggio di 0-1 e torna a ...

Probabili formazioni Salernitana – Parma - Giornata 28^ Serie B 26-2-18 : La Serie B torna subito in scena lunedì sera con l’anticipo tra Salernitana e Parma, sfida che aprirà il turno numero 28 del campionato cadetto. Le 2 squadre hanno già disputato le loro partite venerdì e arrivano alla sfida dell’Arechi con la voglia di tornare a fare punti per uscire dalla crisi. I granata vengono dal pesantissimo 3-0 di La Spezia e da una situazione di classifica anomala: sono a 7 punti dalla zona playoff, ma ...

Serie B - Spezia-Salernitana 3-0 - gli highlights della gara [VIDEO] : Al Picco i liguri si impongono con le reti di Pessina, Marilungo e Granoche L'articolo Serie B, Spezia-Salernitana 3-0, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Salernitana Pro Vercelli (0-0) : gli highlights della partita (Serie B 26^ giornata) : Video Salernitana Pro Vercelli (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di Serie B. Reti bianche all'Arechi: buon punto per i piemontesi, occasione sprecata per i campani(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Pronostici Serie B / Quote e scommesse delle partite : Pescara-Salernitana (25^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie B. Occhi puntati sul match al San Nicola tra Bari e Frosinone: i canarini rimarranno in testa?. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Video/ Salernitana Carpi - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 24giornata - : Video Salernitana Carpi , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie B per la 24giornata. I falconi trovano la seconda vittoria di fila.

Video/ Salernitana Carpi (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Salernitana Carpi (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. I falconi trovano la seconda vittoria di fila e volano al nono posto.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:34:00 GMT)

Video/ Ternana Salernitana - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 23giornata - : Video Ternana Salernitana , risultato finale 2-2, : highlights e gol della partita. Montalto trova il pareggio con la rete al 94'.