Bannon | Salvini e Di Maio facciano un governo insieme

Governo M5s-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’ Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “ cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon , l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...

Steve Bannon a Roma - chi c’è dietro l’endorsement dell’ex stratega americano per Matteo Salvini : Stephen Bannon arriva in Italia intrigato dalle elezioni italiane. Tutta la stampa ne parla, non è un segreto che Bannon è stato il regista (quanto meno in termini di contenuti) della campagna di Donald Trump. Una campagna che, lo si voglia o meno, è stata un successo. Ha trasformato un ricco biondo imprenditore che ama circondarsi di belle donne in un presidente. Che Trump non sia amato dalle sinistre globaliste non è un segreto, e trovo ...