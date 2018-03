Europa League | tris dell' Atletico Madrid | cade il Borussia

Europa League - Lazio-Dinamo Kiev 2-2. Immobile-Felipe Anderson non bastano : La Lazio pareggia in casa l'andata degli ottavi di finale di Europa League con la Dinamo Kiev e si complica la vita per la qualificazione ai quarti. Gli ucraini in casa quest'anno non hanno mai perso. ...

LIVE Lazio-Dinamo Kiev - Europa League 2018 in DIRETTA : 2-2. Palo di Immobile all’ultimo respiro - servirà l’impresa al ritorno : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Lazio-Dinamo Kiev Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Lazio-Dinamo Kiev, valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio, che andrà in scena questa sera alle 21.05 allo stadio Olimpico di Roma. I due precedenti tra Dinamo e Lazio risalgono alle due sfide della fase a gironi della Champions League 1999/2000, quando, a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, i capitolini si ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score - andata ottavi : Lazio fermata dalla Dinamo - bene il Marsiglia! : Risultati Europa League: nell’andata degli ottavi di finale il Milan crolla in casa contro l’Arsenal, la Lazio pareggia in casa per 2-2. Tris Atletico Madrid, bene Lipsia e Marsiglia(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Europa League - Lazio-Dinamo Kiev 2-2 : 23.00 Pari interno della Lazio nell'andata degli ottavi contro la Dinamo Kiev. I biancocelesti fanno ben poco nel primo tempo. Più interessante la ripresa. Al 52' colpiscono gli ospiti, con Tsygankov che controlla e segna di tacco su appoggio di Besedin Immediato il pari di Immobile (54') innescato da F.Anderson. Il brasiliano ribalta il match 62' su invito di Milinkovic-Savic.Strakosha protagonista su Pivaric. Ma al 79' il neoentrato ...

Europa League - l’Arsenal “punisce” il Milan. Gattuso : “abbiamo faticato e sbagliato tanto” : Europa League– Sconfitta netta del Milan in Europa League contro un Arsenal sembrato superiore ed in salute. Mister Gattuso, a fine partita, non nasconde un pizzico di delusione: “abbiamo faticato e sbagliato tanto. L’Arsenal ci è stato superiore: hanno qualità e quella non si compra al supermercato. Dobbiamo comunque guardare già al Genoa”. Anche il fattore esperienza ha giocato un ruolo importante: “Chi gioca a ...

Dinamo Kiev-Lazio - Ritorno Ottavi Europa League : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 15 MARZO: 19.00 Dinamo Kiev-Lazio , foto Gianfranco Carozza,

Europa League Milan-Arsenal 0-2 - il tabellino : MILANO - L' Arsenal si impone 2-0 in casa del Milan nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. I Gunners vanno a ...

Dinamo Kiev-Lazio - Ritorno Ottavi Europa League : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Dopo il match di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, Dinamo Kiev e Lazio si affronteranno giovedì 15 marzo nel Ritorno degli Ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vogliono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale e hanno tutte le carte in regola per fare la differenza contro la formazione ucraina che proverà a farsi forza con il proprio pubblico per provare a mettere in ...