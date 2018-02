Tridico | Pesce | Conte Ecco chi sono gli altri 3 ministri di Di Maio | che replica al

huffingtonpost

: Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte alcuni dei nomi della squadra di governo che il Movimento… - fattoquotidiano : Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte alcuni dei nomi della squadra di governo che il Movimento… - Corriere : Di Maio invia al Colle via mail la lista dei ministri: ci sono Tridico, Pesce e Conte - Agenzia_Ansa : #Elezioni Di Maio sceglie come ministri Tridico, Pesce, Conte al Lavoro, Agricoltura, P.amministrazione e meritocra… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) È membro del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria , Crea, e ha curato alcune edizioni del Rapporto di Stato sull'Agricoltura. Al ministero per la Pubblica ...