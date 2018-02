Maltempo | neve a Livorno | spargisale in azione 

Maltempo : scuole chiuse a Benevento e Guardia Sanframondi domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Benevento per domani e dopodomani in previsione dell’ondata di Maltempo che interesserà il Sannio a partire da questa sera. Provvedimento analogo e’ stato adottato dal sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, che ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a Benevento e Guardia ...

Maltempo - Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO : Maltempo, Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO Crollano le temperature per via dell’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana. Nevica a Torino, dove Juventus-Atalanta è stata rinviata. Domani (26 febbraio) scuole chiuse in molte Regioni e anche a Roma per rischio ghiaccio Parole chiave: ...

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Scuole chiuse domani - Maltempo e neve a Roma/ Allerta gelo : studenti a casa anche a L'Aquila e Alta Irpinia : Scuole chiuse domani a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:07:00 GMT)

Maltempo - freddo e neve attesi anche a Roma/ Ultime notizie - allerta meteo : crollo temperature - gelo storico : Maltempo, freddo e neve attesi anche a Roma. allerta meteo: crollo temperature, gelo storico. Le Ultime notizie sull'emergenza, domani scuole chiuse nella Capitale(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:41:00 GMT)

Maltempo : freddo - neve e vento forte da Nord a Sud. Neve attesa anche a Roma : domani scuole chiuse : freddo, Neve e vento forte dal Nord al Sud dell'Italia . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede da stanotte nevicate al ...

Maltempo : Regione Lazio - preallerta per neve : Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve comuni mettano in atto piani emergenza “A seguito della preallerta per neve emessa dal Centro Funzionale Regionale a partire... L'articolo Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve su Roma Daily News.

Maltempo - ecco Buran : allerta neve a Roma - primi fiocchi a Firenze : Il gelo siberiano di Burian sta raggiungendo l'Italia: oggi vento freddo e nevicate fino in pianura. Tra questa sera e lunedí, riferisce Meteo.it, rischio di fiocchi di neve anche su Roma, Napoli e in ...

Maltempo Toscana : la neve supera il metro sull’Appennino Pistoiese : Oltre un metro di neve nella zona di Sambuca Pistoiese (Pistoia), sull’Appennino: le strade sono percorribili soltanto con gomme da neve o catene montate. All’Abetone l’accumulo in mattinata aveva già raggiunto l’altezza di 1,15 metri. La polizia municipale dei Comuni montani sta monitornado il traffico veicolare tra Lima e Cutigliano e che tutti gli autoveicoli in transito diretti verso l’Abetone montino le gomme ...

Maltempo con neve in arrivo sull'Abruzzo - Ordinanza di chiusura scuole in molti comuni : L'Aquila - Dopo l'avviso del Centro Funzionale d'Abruzzo che ha comunicato l'allarme del dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse n.° 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018 recante: “dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e ...

Maltempo : freddo - neve - pioggia e vento forte sull’Italia : Comunicato Stampa Dipartimento di Protezione Civile Nazionale 24 Febbraio 2018 Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, […]

Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino : ‘Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda... L'articolo Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino su Roma Daily News.

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...