Gol Zapata | coast to coast pazzesco | ma poi è un… cross sbagliato! VIDEO

: Arriva il secondo gol della @sampdoria: rete di Zapata! #SampUdinese 2-0! #SerieATIM - SerieA_TIM : Arriva il secondo gol della @sampdoria: rete di Zapata! #SampUdinese 2-0! #SerieATIM - Eurosport_IT : Ohhhhhhh, che gol ha fatto Zapata! Coast to coast e pallonetto di sinistro... #SampUdinese 2-0! - SkySport : Serie ?? 26^ giornata ???? #SampUdinese 2-0 ? #Zapata (83’) ???? Il match ? -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Gol, una rete favolosa che ha regalato la vittoria per 2-1 alla Sampdoria contro la sua ex squadra, l’Udinese. Il panterone doriano è entrato in campo al posto di Caprari e non ha deluso il tecnico Giampaolo. Fresco dopo un’ora in panchina ha effettuato una cavalcata pazzesca da una parte all’altra del campo, ha poi guardato in mezzo dove c’era Quagliarella ma ilè venuto male e si è clamorosamente insaccato in porta. Un gol sì un po’ rocambolesco, ma altrettanto certamente è stata una rete bellissima per la progressione di. Golto, ma poi è un…Voleva palesementeare, (guarda Quagliarella) Duvàn, ma gli è riuscito “o’ zapatero”. ##SampUdinese #ex pic.twitter.com/ka7tTIJmzY — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 25 febbraio 2018 L'articolo Golto...