Fenomeno Guardiola | 16 finali vinte su 18 ed ora punta al Triplete

(Di domenica 25 febbraio 2018) Peptorna a macinare vittorie e trofei. Oggi, vincendo contro l’Arsenal con suo Manchester City, ha dominato in Coppa di Lega inglese, vincendo per 3-0 sugli avversari. Per il Pep si tratta della 16^ finale vinta su 18 disputate, un numero davvero assurdo, contro le statistiche. Il tecnico del Manchester City è già tra i più vincenti al mondo nonostante la sua giovane età, solo 47 anni. Basti pensare che ha già sorpassato il numero di trofei vinti da Wenger, un tecnico con 20 anni di carriera in più sul groppone. Dopo un periodo d’assestamento,ha innestato le marce alte per dominare anche in Inghilterra dopo averlo fatto in Spagna e Germania. Quest’anno con la Coppa di Lega già in carniere ed il campionato praticamente vinto con mesi d’anticipo, sisenza mezzi termini al. Per completare l’opera servirà però la vittoria ...