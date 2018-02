CROTONE SPAL Streaming video e diretta tv | dirige Orsato Probabili formazioni | orario e

CROTONE Spal/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Crotone Spal: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro salvezza in programma allo stadio Ezio Scida.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 01:44:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Con il CROTONE bisogna dare il massimo» : FERRARA - "Il verdetto spetta al campo, ma è chiaro che tornare da Crotone con un risultato positivo sarebbe un tasselli importante verso il nostro traguardo. Sceglierò chi mi garantirà la miglior ...

Serie A - Zenga : «CROTONE sereno. Spal? Come il Napoli…» : CROTONE - Sicurezza. E' il concetto che Walter Zenga trasmette al Crotone in vista dello scontro diretto con la Spal: 'In settimana abbiamo fatto sempre le stesse cose senza cambiare nulla, neanche l'...

Domenica all'ora di pranzo ci sarà lo spuntino salvezza CROTONE-Spal : La 26esima giornata di Serie A propone molte sfide interessanti, tra cui lo scontro salvezza Crotone-Spal. La squadra pitagorica deve riscattare la brutta sconfitta di Benevento, mentre la Spal deve vincere per accorciare il divario. La squadra di Zenga cerca l'allungo decisivo Sale l'attesa in Calabria in vista della sfida salvezza tra Crotone e Spal, che vale un intera stagione. I calabresi sono reduci dalla sconfitta per 3-2 negli ultimi ...

DIRETTA RISULTATI CROTONE Atalanta 1-1. Spal Milan 0-4 : Crotone e Atalanta 1-1 in un anticipo della 24ma giornata di Serie A, disputato allo 'Scida'. Crotone-Atalanta 1-1: all' 87' serie di rimpalli in area, Palomino il più' lesto ad insaccare sulla ...

Il CROTONE impone l'1-1 all'Inter - Spalletti : 'Perdiamo fiducia' : Roma, 4 feb. , askanews, L'Inter non sa più vincere. Finisce 1-1 la sfida con il Crotone del Meazza. I nerazzurri vanno all'Intervallo in vantaggio grazie all'unica vera occasione da gol creata dalla ...

Inter-CROTONE 1-1 - Barberis risponde a Eder. Spalletti non si sblocca : Sarà per un'altra volta, l'undicesima a questo punto. L'Inter infila il decimo risultato consecutivo senza vittorie tra campionato e Coppa Italia pareggiando al Meazza 1-1 contro il Crotone. Il gol di ...

DIRETTA/ Inter-CROTONE (risultato finale 1-1) streaming video e tv : impresa di Zenga che rallenta Spalletti : DIRETTA Inter Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la 23^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:40:00 GMT)

Pessima Inter - il disastro continua : il CROTONE gioca alla grande a San Siro - ennesimo crollo della truppa-Spalletti : 1/11 Spada/LaPresse ...

Formazioni ufficiali Inter-CROTONE : le scelte di Spalletti e Zenga : Formazioni ufficiali Inter-Crotone – Dopo Sampdoria-Torino, il sabato di Serie A proseguirà con il secondo anticipo della 23^ giornata che vedrà affrontarsi l’Inter d Spalletti e il Crotone di Zenga, che tornerà a San Siro da avversario e sicuramente non sarà una partita come le altre. Per i nerazzurri l’imperativo è tornare a vincere visto che il successo manca da 9 gare tra campionato e Coppa Italia. Spalletti dovrà fare a ...

Inter-CROTONE dalle ore 20.45 La Diretta Spalletti - il CROTONE per spezzare il digiuno : L'Inter di Luciano Spalletti, in piena crisi, ospita nell'anticipo del sabato sera il Crotone del grande ex Walter Zenga: i nerazzurri vengono dalla delusione di Ferrara, partita nella quale si sono ...

Sampdoria-Fiorentina 3-0 - Udinese-Spal 1-1 - Verona-CROTONE 0-3 - Sassuolo-Torino 1-1 - Bologna-Benevento 2-0 La Diretta : Le partite delle 15.00 Sampdoria-Fiorentina: Segui la Diretta Udinese-Spal: Segui la Diretta Verona-Crotone: Segui la Diretta Sassuolo-Torino: Segui la Diretta Bologna-Benevento: Segui la Diretta

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di CROTONE e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...