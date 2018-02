Siria | Consiglio di sicurezza Onu adotta all' unanimità la tregua umanitaria

Siria - il consiglio di sicurezza dell’Onu approva la risoluzione per il cessate il fuoco : Via libera alla tregua umanitaria in Siria: il consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato all’unanimità una risoluzione che per “almeno 30 giorni” dovrebbe far cessare i bombardamenti in tutto il paese, incluso il distretto ribelle di Ghuta. La tregua dovrebbe partire “senza indugi“. Il voto unanime giunge dopo una serie di rinvii a partire da giovedì, causati dalla resistenze della Russia, paese alleato del regime di ...