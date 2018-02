Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo, l'ingresso di aria ...

Maltempo - il sindaco di Pesaro : “Domani scuole aperte” : “Tutte le scuole domattina saranno regolarmente aperte. La protezione civile, verificati gli ultimi dati, non ritiene necessario la chiusura delle scuole ”. Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook, sottolineando pero’ che la situazione “rimane problematica“. Il primo cittadino invita a spostarsi in auto il meno possibile “perché ci sono smottamenti e frane sulle strade. Le previsioni della ...

Maltempo : domani 24 Febbraio scuole chiuse a Senigallia : scuole chiuse domani 24 Febbraio a Senigallia per il timore che l’ondata di Maltempo possa creare disagi e rischi alla popolazione. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Mangialardi. Chiusi anche i centri e gli asili convenzionati e i centri diurni per disabili. Il fiume Misa e’ ingrossato ma non ha raggiunto al momento livelli critici. “Si tratta di una decisione presa a titolo precauzionale per l’allerta arancione della ...