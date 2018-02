Corteo Anpi | la partecipazione di Renzi dura 24 minuti | il tempo di abbracciare Gentiloni

Tensioni a Milano. Renzi abbraccia Gentiloni al Corteo Anpi di Roma : Un gruppo di partecipanti al presidio antifascista bloccato dalla polizia metre cerca di raggiungere un comizio di Casapound. Berlusconi propone di «chiudere qualche centro sociale», ed esclude che ci siano «nuovi Mussolini» all’orizzonte. In piazza del Popolo il premier sottolinea il «bellissimo messaggio, un messaggio costituzionale» della manifestazione antifascista...

Roma - Anpi e Cgil in Corteo contro i fascismi. Camusso : “Applicare Costituzione e chiudere organizzazioni come Casapound” : Il coro è unanime. Alla partenza della manifestazione “Mai più fascismi” a Roma, dalla Cgil all’Anpi, fino alle organizzazione che hanno aderito all’iniziativa la richiesta è quella di chiudere le organizzazioni e i movimenti politici neofascisti. “Anche oggi Di Stefano e Casapound non rinnegano il fascismo? Bisogna applicare la Costituzione e chiudere questi movimenti”, ha rivendicato la segretaria Cgil ...

Al via Corteo Anpi contro fascismi : 14.57 Sullo striscione di apertura "Mai più fascismi, mai più razzismi", è partito da Piazza della Repubblica verso Piazza del Popolo,il corteo promosso dall'Anpi "Difendiamo i valori della Costituzione e della libertà", lo slogan al megafono "Le organizzazioni neofascite vanno sciolte", afferma il presidente Anpi, Smuraglia.Aderiscono Pd, +Europa, Acli, LeU, sindacati, Comune e Regione. "Oggi applichiamo la Costituzione",dice la leader Cgil, ...

Macerata - il giorno del Corteo. Minniti : ‘Il fascismo è morto per sempre’. L’Anpi : ‘Istituzioni non all’altezza. Stato latitante’ : E’ il giorno del corteo antifascista a Macerata. La città, anche per via della posizione del sindaco Romano Carancini, la vive quasi con timore. Alcuni negozi hanno lasciato giù le saracinesche, mentre il Comune ha annullato tutte le iniziative (compreso il Carnevale di domani), chiuso le scuole e fermato il trasporto pubblico. A parlare oggi, tra gli altri, è il ministro dell’Interno Marco Minniti: “Il fascismo in Italia è ...

Anpi 'Manifestazione il 24 a Roma'. Macerata blindata per il Corteo antirazzista : La manifestazione alla fine, nonostante il divieto della prefettura, si farà e Macerata si blinda per motivi di sicurezza. Il sindaco Romano Carancini, che nei giorni scorsi aveva lanciato a tutti un ...

Corteo Macerata : Anpi rinuncia e Forza Nuova no. Polemica per il divieto a tutti - ma il Viminale insiste : Anpi e Arci hanno annullato tutto, Forza Nuova non ci pensa nemmeno. E’ Polemica sul divieto generalizzato di manifestare in piazza a Macerata dopo la tentata strage di Luca Traini sabato scorso. Ma il Viminale insiste: “Se le forze politiche si rifiuteranno di rinviare le manifestazioni, ci penserà il Viminale a vietarle”. Leu ha scritto una lettera al governo per chiedere che “fascismo e antifascismo non siano ...

Macerata - lo stop dell'Anpi al Corteo antifascista : «Scelta impopolare - sarà compresa più avanti» - : Il punto è che Macerata è una città provata da tante cose , dal terremoto e da questi due terribili fatti di cronaca , l'attentato fascista di Luca Traini, e la tragica vicenda di Pamela Mastropietro,...

Macerata : CasaPound e Forza Nuova in Corteo - Anpi sospende il suo. Sui social : “Scelta aberrante. Estrema destra non si fa problemi” : Nel pomeriggio un sit in di CasaPound, domani sera una fiaccolata di Forza Nuova. Mentre Anpi, Arci, Cgil e Libera hanno deciso di annullare il corteo di sabato a Macerata, città dove è stata uccisa Pamela Mastropietro e dove è avvenuto il raid xenofobo di Luca Traini, che ha sparato ferendo undici migranti. I promotori del corteo antirazzista e antifascista sono stati gli unici a raccogliere l’appello del sindaco Romano Carancini che ha ...

Corteo antifascista a Genova - cinquemila persone anche senza Anpi - Cgil e Pd : Manifesto con i nomi delle vittime del neofascismo sulla sede di Lealtà Azione in via Serra. Tra i partecipanti al Corteo una sezione dei "partigiani" di Roma...

Partito il Corteo antifascista a Genova - cinquemila persone anche senza Anpi - Cgil e Pd : Ma tra i partecipanti c'è una sezione dei "partigiani" di Roma e molti iscritti alla Cgil. I portuali ossatura del corteo