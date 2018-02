Usate Tinder? L' avete appena scampata bella

agi

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Per pigrizia gli utenti di Tinder​ hanno corso un gran rischio, quello cioè di veder hackerato il proprio account. Colpa di un bug di Account Kit, il servizio di Facebook che consente di accedere velocemente a una app usando come credenziali il numero di telefono, senza necessità quindi di memorizzare le password. Una leggerezza che poteva costar cara: la più riservata delle app, quella che racchiude i “mi interessi, ci sentiamo in chat?” degli utenti, non era protetta, e chiunque avrebbe potuto entrare nel profilo altrui soltanto conoscendone il numero di telefono. Questione di cookies. La debolezza, scoperta da Anand Prakash di Appsecure e denunciata con un post su Medium, è stata comunque già risolta da Facebook e Tinder, anche se non è chiaro se la falla sia stata sfruttata da qualche hacker non altrettanto etico. Ma dove ...