Maltempo Piemonte | neve e gelo | scuole chiuse nel Cuneese 

Maltempo - Nord Italia sotto la neve - spiagge imbiancate in Veneto - passi alpini chiusi in Piemonte : Potrebbe essere un'ondata di gelo dalla portata storica quella che investirà la prossima settimana l'Europa e anche l'Italia, paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. A causa dello ...

Maltempo Piemonte : neve e frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : nevica a Torino - attesi accumuli fino a 20 cm nel Cuneese [VIDEO] : Da alcune ore sta nevicando a Torino e in diverse zone del Piemonte: secondo Arpa regionale, le precipitazioni a carattere nevoso anche a bassa quota potranno determinare, in particolare nel Cuneese, accumuli in pianura e collina di 10-20 cm di neve fresca, con conseguenti possibili disagi alla circolazione. Il Centro Funzionale dell’Agenzia ambientale ha emesso un’allerta gialla per neve. Ulteriori precipitazioni sono attese anche ...

Maltempo Piemonte : allerta gialla per neve nel Cuneese : allerta gialla per neve nel Cuneese a causa di una perturbazione che sta portando condizioni di cielo molto nuvoloso anche sul Piemonte, con precipitazioni deboli diffuse, moderate sul settore sudoccidentale, in intensificazione nella mattinata di sabato con picchi forti sulle Alpi meridionali ed occidentali. In particolare, rileva Arpa, la quota neve sarà su valori bassi, generalmente sui 200-300 m sul basso Piemonte e sui 400-500 m a nord del ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana : Maltempo, ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana Primi disagi nella Penisola per l'arrivo della perturbazione annunciata nei giorni scorsi: nevica in Toscana, Piemonte e Marche. Forte bora a Trieste. Allerta gialla della Protezione civile dall'Emilia Romagna alla Sicilia. IL METEO Parole ...

Maltempo Piemonte : da domani neve - poi gelo siberiano : neve da domani e dal weekend brusco calo delle temperature. E’ alle porte l’annunciato cambio di tempo, con l’irruzione di aria fredda dalla Siberia anche in Piemonte. Le nevicate – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) domani cominceranno a partire dal Cuneese e gradualmente si estenderanno a tutta la regione, con quota neve a 300 metri a sud, a 500 a nord e in calo, rispettivamente a 100 e 300 a ...

Maltempo Piemonte : neve da domani - poi il gelo siberiano : Un minimo depressionario di origine polare è presente sul Tirreno – spiega Arpa Piemonte – e caratterizzerà le condizioni meteorologiche sulla regione per il resto della settimana, con i primi addensamenti sul basso Piemonte nella giornata odierna e precipitazioni che, nel corso della giornata di domani, andranno ad interessare gran parte del territorio regionale e risulteranno moderate sul settore sudoccidentale, in ulteriore ...

Maltempo Piemonte : frana in Val di Lanzo - intervento di messa in sicurezza nei prossimi giorni : L’intervento di messa in sicurezza del muro che sovrasta la SP1 delle Valli di Lanzo in Comune di Traves, interessato da distacco di rocce, inizierà tra pochi giorni: il muro verrà imbragato mediante rete metallica e funi d’acciaio. Il tratto di strada interessato è attualmente regolato a senso unico alternato con semaforo, e lo sarà fino al termine dell’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine della prossima ...

Maltempo - continua a nevicare copiosamente in Piemonte : accumuli abbondanti anche in collina : continua a nevicare su colline e montagne del Piemonte, a partire dai 500-600 metri di altitudine. I quantitativi maggiori – misurati a meta’ pomeriggio dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sull’Appennino, dove si sono accumulati tra i 20 e i 45 centimetri di neve fresca. Sulle Alpi Liguri e Marittime orientali 20-35 cm, 20-30 sulle marittime ovest. Meno abbondanti le precipitazioni spostandosi verso ...

Maltempo Piemonte - arriva la neve : previsti 20-30 cm tra Astigiano e Cuneese : Torna il gelo in Piemonte, con temperature nuovamente sotto lo zero in pianura, -2 nel centro di Torino, e domani torna la neve. Il servizio meteo dio Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede nevicate dalla prossima notte, con i maggiori accumuli tra Astigiano e Cuneese, 20-30 cm. Il ‘Maltempo’ dovrebbe proseguire fino a mercoledi’ mattina, con precipitazioni diffuse in tutta la regione. neve prevista anche ...

Maltempo Piemonte : vento a 161 km/h in Gran Paradiso : Un’altra giornata di vento forte sulle montagne Piemontesi: raffiche a 161 km/h nel parco del Gran Paradiso, sulla cima della Gran Vaudala; 105 sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, 72 a Bognanco (Vco). Il foehn cesserà completamente domani, quando l’alta pressione riporterà foschie e nebbie. Tra giovedì e venerdì – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) una perturbazione atlantica sara’ accompagnata ...

Maltempo Piemonte : tormente di neve e vento a 200 km/h sui rilievi : In Piemonte è una domenica di intense nevicate e venti fortissimi sui rilievi, con raffiche fino a 200 km/h nel parco del Gran Paradiso: i dati sono stati rilevati dalla rete dell’Agenzia Arpa regionale. Registrati 115 km/h in Valle di Susa, 118 km/h in Val Pellice, 95 km/h a Susa. A causa delle avverse condizioni meteo sono chiusi nel comprensorio sciistico della ViaLattea i collegamenti Sestriere-Sauze d’Oulx, Sestriere-Sansicario ...

Maltempo Piemonte : tormenta di neve - chiusa la SS21 “del Colle della Maddalena” : Anas rende noto che, a causa di una forte tormenta di neve, la SS21 “del Colle della Maddalena“, tra Argentera (Km 51,000) e il confine di Stato (Km 59,708) in provincia di Cuneo, è stata chiusa questa mattina al traffico in entrambe le direzioni. L'articolo Maltempo Piemonte: tormenta di neve, chiusa la SS21 “del Colle della Maddalena” sembra essere il primo su Meteo Web.