M5s | Caiata | innocente ma mi autosospendo

M5s - il candidato indagato Caiata : «Sono innocente ma mi autosospendo» : Il candidato pentastellato: «Sono totalmente convinto della mia buona volontà, della mia buona fede e della mia innocenza ma non voglio che il M5s abbia alcun danno da questa vicenda perché nulla c’entra»

M5s : Marcucci - silenzio Di Maio su Caiata imbarazzante : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Il bomber Salvatore Caiata, così lo definiva Di Maio, è indagato per bancarotta. Per il Pd valgono la Costituzione e la presunzione di innocenza, ma per il M5S queste candidature e questo silenzio sono imbarazzanti”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci. L'articolo M5S: Marcucci, silenzio Di Maio su Caiata imbarazzante sembra essere il primo su Meteo Web.

M5s : Caiata? Se è così non faremo sconti : 14.45 "Abbiamo appreso dai giornali di un'inchiesta in cui sarebbe coinvolto il nostro candidato Salvatore Caiata. Stiamo verificando qual è la situazione e stiamo leggendo i documenti, per capire effettivamente di cosa si tratta e fare poi le nostre valutazioni politiche". Lo scrive il M5S in un post su Fb. "Se accuse tanto gravi fossero confermate, non faremo sconti a nessuno. Al momento della candidatura, Caiata ci ha fornito tutti i ...

Riciclaggio - indagato Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato con il M5s : Riciclaggio, indagato Salvatore Caiata: il presidente del Potenza è candidato con il M5s In lizza in Basilicata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio sarebbe coinvolto in un’inchiesta sul reimpiego di fondi Continua a leggere L'articolo Riciclaggio, indagato Salvatore Caiata: il presidente del Potenza è candidato con il M5s sembra essere il primo su NewsGo.

I nuovi guai del M5s vengono da Siena : indagato Salvatore Caiata : E proprio a Siena aveva iniziato con la politica, nelle file del Pdl: nel 2009 fu nominato membro del Coordinamento provinciale del Popolo della libertà, come raccontato da David Allegranti in un ...

Elezioni. Salvatore Caiata - candidato M5s in Basilicata - è indagato : “Riciclaggio” : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l’imprenditore è titolare di diverse attività. Lo scrivono il Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero, che spiegano come l’indagine riguardi passaggi di fondi nell’ambito dell’acquisto di bar e ristoranti. Nel capoluogo toscano, Caiata, 46 anni, è piuttosto famoso per ...

