calcioweb.eu

: #Bologna, il terzino #Keita investe una bambina e scappa: ecco le condizioni della ragazzina - CalcioWeb : #Bologna, il terzino #Keita investe una bambina e scappa: ecco le condizioni della ragazzina - RDAsrls : riqualificare il patrimonio edilizio della PA evita il consumo di suolo e azzera i costi gestione.. Giocatore del B… - matte051 : I misteri del #bologna a cui trovare una spiegazione: -perché solo il #bolognaFc è capace di resuscitare le squadre… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Ancora una volta un brutto incidente con protagonista un calciatore. Dopo Bruno Peres, oggi è stato il turno di Cheikdel, il quale, come riportato da ‘Repubblica’, con la sua Mercedes ha investito unadi 12 anni per poire via. A 15 minuti dall’accaduto, il giocatore è tornato indietro per verificare le. ‘E’tv’ è entrato nei dettagli dell’episodio: la Mercedes nera deldei felsinei ha invistito laintorno alle 14 in Via Emilia Ponente, poi ha urtato un furgone ed è fuggito a forte velocità. Quando i numerosi testimoni avevano già fornito alle forze dell’ordine la descrizionemacchina, il giovane maliano è tornato indietro. Laè ricoverata all’ospedale Maggiore innon gravi. L'articolo, iluna ...