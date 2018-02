Avaaz | l' Ong legata a Soros | attacca il centrodestra | Non deve vincere

ilgiornale

: RT @Lantidiplomatic: Incredibile video-propaganda di Avaaz (ONG Usa). E questa non è interferenza nelle elezioni? - byanconiglia : RT @Lantidiplomatic: Incredibile video-propaganda di Avaaz (ONG Usa). E questa non è interferenza nelle elezioni? -

(Di giovedì 22 febbraio 2018), l'Ong statunitense che alcuni usano definire una "creatura" del magnate George, continua a postare sulle imminenti elezioni parlamentari italiane. L'ultimo appunto in ordine di tempo si riferisce all'intera coalizione di.Sulla pagina Facebook dell'organizzazione in questione, infatti, è stato pubblicato un video che recita così: "La coalizione Berlusconi Salvini Meloni è quasi maggioranza. Maggioranza. Ma possiamo fermarli, basta votare per il candidato con più possibilità di battere la destra nel tuo collegio. Il quattro marzo vota con la testa", chiosa il messaggio multimediale. Dopo l'appello a votare per Emma Bonino contro Federico Iadicicco nel collegio Roma Gianicolense 1, che è valevole per il Senato della Repubblica, insomma,ha esteso la sua campagna, che appare leggitima, ma ...