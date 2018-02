Italdesign - La Zerouno Roadster si mostra in anteprima

quattroruote

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) In occasione del Salone di Ginevra (8-18 marzo), lcelebrerà i suoi cinquantanni esponendo la nuova. In attesa dirvela direttamente dalla kermesse svizzera, vi proponiamo in esclusiva le prime immagini. Accurato studio aerodinamico. La caratterizzazione della, ovvero la possibilità di viaggiare en plein air, ha comportato una scrupolosa analisi dellaerodinamica. Ogni singolo elemento è stato analizzato con simulazioni computerizzate, mentre il tradizionale studio ingegneristico e stilistico è proseguito di pari passo per rendere funzionale ed efficiente le linee della vettura. Per contenere il peso giocherà un ruolo fondamentale la fibra di carbonio, utilizzata per la carrozzeria e molteplici componenti dellabitacolo. Confermato il look particolarmente aggressivo della sorella coupé, con richiami a stilemi tipici delle Gran Turismo italiane ed ...