Anticipazioni Un posto al sole trama puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 | Franco

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 22 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 22 febbraio 2018: Dopo essersi reso conto che Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) frequenta di nascosto Luca Grimaldi (Marco Basile), Vittorio (Amato D’Auria) cade in crisi e si confronta aspramente con la ragazza… Otello (Lucio Allocca) reagisce molto male alla notizia del malore di don Peppino (Gigio Morra), la cui vita è ancora estremamente a rischio. Intanto Franco (Peppe Zarbo) ...

Anticipazioni Un posto al sole : VERONICA è complice di ALBERTO? : Alcune “strane circostanze”, iniziate peraltro con una misteriosa conversazione telefonica, stanno intrigando non poco i fan di Un posto al sole e di certo preannunciano sviluppi clamorosi per una delle nuove storyline della soap. In molti si erano posti nei giorni scorsi il problema della presenza finora “non di peso” di VERONICA Viscardi, il ruolo interpretato da Caterina Vertova: entrata in scena a inizio gennaio, ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di "Un Posto al Sole". Tante le sorprese attese nelle puntate in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. Ecco, nel...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 21 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 21 febbraio 2018: Vittorio (Amato D’Auria) sospetta che Anita (Ludovica Bizzaglia) non gli dà corda perché ha già un boyfriend e quindi la pedina. Arriverà a scoprire il suo rapporto speciale con Luca Grimaldi (Marco Basile)? Luisa (Sonia Aquino) e Franco (Peppe Zarbo) attendono di conoscere le condizioni di Peppino (Gigio Morra) dopo l’infarto, intanto Angela (Claudia Ruffo) ...

Un Posto al sole - Anticipazioni 20 febbraio 2018 : qualcuno aggredirà Prisco : Molte saranno le sorprese che ci terranno in apprensione in questi giorni di fine febbraio 2018. Nella soap Un Posto al sole siamo abituati a non annoiarci, colpi di scena ci tengono svegli ed i protagonisti lasciano spesso sconcertati i fans. Scendiamo nei particolari. Un Posto al sole puntata 20 febbraio 2018: Franco diventa assassino? Prisco ed il suo clan ci fanno vivere momenti al cardiopalma, dopo che don Peppino ha subito l’infarto. ...

Un posto al sole Anticipazioni : SILVIA può fidarsi di EMANUELE? : Momenti non facili in arrivo per SILVIA (Luisa Amatucci): la simpatica proprietaria del Vulcano, nelle prossime puntate di Un posto al sole, inizierà a seguire con preoccupazione l’eccessiva vicinanza di Rossella (Giorgia Gianetiempo) nei confronti di Diego (Francesco Vitiello) e avrà anche qualche difficoltà ad ottenere la solidarietà del suo compagno di vita Michele (Alberto Rossi). Insomma, sembra che al momento l’unica certezza ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Dopo il colpo che ha steso a terra Gaetano Prisco, Valentina non trova il coraggio di confessare la verità e lascia che qualcun altro sia accusato dell’aggressione. Roberto e Alberto sono ancora una volta in contrasto, mentre il Palladini – incurante dell’atteggiamento contrariato del rivale – si avvicina sempre di più al ...

Anticipazioni Un posto al sole : PRISCO tra la vita e la morte - chi è il colpevole? : Fan di Un posto al sole, siete avvertiti: da adesso e sino ai primi giorni di marzo, la storyline collegata al clan PRISCO avrà colpi di scena a non finire e ci terrà incollati ai teleschermi di Raitre. Si comincia già da stasera: proprio nella puntata del 20 febbraio 2018, infatti, assisteremo agli sviluppi del malore che ha colpito don Peppino (Gigio Morra) e al tempo stesso capiremo qual è la “scoperta sconcertante” che manderà in ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 20 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 20 febbraio 2018: Il teso confronto con Gaetano Prisco (Fabio De Caro) avrà per don Peppino (Gigio Morra) un drammatico epilogo: l’uomo ha un infarto! Intanto Valentina (Maria Chiara Augenti) fa una scoperta che mai avrebbe voluto fare… La confidenza tra Sandro (Alessio Chiodini) e Alberto (Maurizio Aiello) cresce, nel frattempo Veronica (Caterina Vertova) metterà Roberto Ferri ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 19 – 23 febbraio 2018. Conan O’Brien guest star in un episodio : Conan O’Brien Conan O’Brien attore in Un Posto al Sole! Il celebre conduttore americano ha interpretato se stesso in un episodio della soap (in onda il prossimo mese di marzo). L’insolita occasione lavorativa si è presentata durante il soggiorno italiano di O’Brien che, accompagnato dalla sua troupe, è stato per qualche ora a spasso nel centro storico di Napoli per girare il nuovo episodio di Conan without borders, uno spazio del suo show ...

